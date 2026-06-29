JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Akash Gupta hob seine bereinigten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) für die Quartalszahlen am 30. Juni wegen Wechselkursveränderungen ein wenig an, wie er am Sonntag schrieb. Der Bremsenspezialist dürfte moderat positiv überraschen und neue mittelfristige Ziele ausgeben, welche die Konsensschätzungen stützen sollten. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 99,88EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

