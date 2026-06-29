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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 27 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 27 / 2026
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 27 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juni 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 27 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Dermapharm Holding
    		+4,69 % 29.06.
    InnoTec TSS
    		+5,63 % 29.06.
    Northern Oil & Gas
    		+4,46 % 29.06.
    Franklin Resources
    		+5,06 % 29.06.
    Red Electrica Corporacion
    		+7,33 % 29.06.
    Equity Residential Registered of Benef Interest
    		+3,84 % 29.06.
    Telefonica Brasil
    		+5,53 % 29.06.
    Great Southern Bancorp
    		+2,82 % 29.06.
    Independent Bank
    		+4,06 % 29.06.
    Manitou BF
    		+5,60 % 29.06.
    Sacyr
    		+3,55 % 29.06.
    United Maritime Corporation
    		+12,19 % 29.06.
    Corem Property Group Registered (B)
    		+2,24 % 29.06.
    DE INVESTMENTS/COM
    		+4,81 % 29.06.
    Investors Real Estate Fund (doing business Centerspace) Registered of Benef Interest
    		+4,63 % 29.06.
    Inmobiliaria del Sur
    		+5,25 % 29.06.
    Bankinter
    		+5,55 % 29.06.
    Ellington Financial
    		+13,00 % 30.06.
    TotalEnergies
    		+5,60 % 30.06.
    Realty Income
    		+5,58 % 30.06.
    AGNC Investment
    		+14,74 % 30.06.
    OFG Bancorp
    		+2,52 % 30.06.
    Stryker
    		+0,91 % 30.06.
    Xerox Holdings Corporation
    		+8,61 % 30.06.
    FMC
    		+4,03 % 30.06.
    Innovative Industrial Properties
    		+7,71 % 30.06.
    Deere
    		+1,48 % 30.06.
    Mondelez International Registered (A)
    		+2,67 % 30.06.
    Monolithic Power Systems
    		+0,69 % 30.06.
    Annaly Capital Management
    		+13,21 % 30.06.
    Orchid Island Capital
    		+17,34 % 30.06.
    Alexandria Real Estate Equities
    		+4,56 % 30.06.
    Primoris Services
    		+0,47 % 30.06.
    Nucor
    		+1,46 % 30.06.
    Agilent Technologies
    		+0,68 % 30.06.
    Enagas
    		+10,48 % 30.06.
    Elemental Royalty
    		- 30.06.
    W.P. Carey
    		+6,12 % 30.06.
    Veralto Corporation
    		+0,38 % 30.06.
    Apple Hospitality REIT
    		+6,59 % 30.06.
    B&G Foods
    		+8,76 % 30.06.
    US Bancorp
    		+4,50 % 30.06.
    Illinois Tool Works
    		+2,28 % 30.06.
    Dillards (A)
    		+5,44 % 30.06.
    Willis Towers Watson
    		+1,23 % 30.06.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    		+7,70 % 30.06.
    Owl Rock Capital
    		+11,17 % 30.06.
    Amdocs
    		+2,18 % 30.06.
    Franklin BSP Realty Trust
    		+10,96 % 30.06.
    AFC Gamma
    		+15,71 % 30.06.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    		+14,23 % 30.06.
    Fifth Third Bancorp
    		+3,68 % 30.06.
    York Water
    		+2,38 % 30.06.
    National Health Investors
    		+5,17 % 30.06.
    Blackstone Secured Lending Fund
    		+9,75 % 30.06.
    Steel Dynamics
    		+1,45 % 30.06.
    Starwood Property Trust Registered of Benef Interest
    		+9,69 % 30.06.
    Americold Realty Trust
    		+3,58 % 30.06.
    CareTrust REIT
    		+4,37 % 30.06.
    Goldman Sachs BDC
    		+12,49 % 30.06.
    Ensign Group
    		+0,19 % 30.06.
    DigitalBridge Group Registered (A)
    		+0,28 % 30.06.
    Four Corners Property Trust
    		+5,29 % 30.06.
    SL Green Realty Corporation
    		+5,09 % 30.06.
    Apollo Commercial Real Estate Finance
    		+12,18 % 30.06.
    Stag Industrial
    		+4,00 % 30.06.
    Granite Construction
    		+0,75 % 30.06.
    Agree Realty
    		+4,60 % 30.06.
    Ventas
    		+3,38 % 30.06.
    Host Hotels & Resorts
    		+4,89 % 30.06.
    PG&E Corporation
    		+0,29 % 30.06.
    Lineage
    		- 30.06.
    Acadia Realty Trust Registered of Benef Interest
    		+3,74 % 30.06.
    Boston Properties
    		+5,73 % 30.06.
    Ready Capital Corporation
    		+13,73 % 30.06.
    Park City Group
    		+0,53 % 30.06.
    Kilroy Realty Corporation
    		+5,94 % 30.06.
    Sunrise Realty Trust
    		- 30.06.
    Sun Communities
    		+2,99 % 30.06.
    Blackstone Mortgage Trust Registered (A)
    		+11,63 % 30.06.
    Park Hotels & Resorts
    		+9,22 % 30.06.
    Regal Beloit
    		+0,90 % 30.06.
    Blue Owl Technology Finance Corporation
    		- 30.06.
    AvalonBay Communities
    		+3,28 % 30.06.
    Tecnoglass
    		+0,78 % 30.06.
    Stellus Capital Investment
    		+11,62 % 30.06.
    Sailfish Royalty
    		+2,88 % 30.06.
    Safe Bulkers
    		+4,30 % 30.06.
    Lennox International
    		+0,82 % 30.06.
    Ares Commercial Real Estate
    		+14,65 % 30.06.
    Benchmark Electronics
    		+1,73 % 30.06.
    Lincoln Electric Holdings
    		+1,43 % 30.06.
    BrightSpire Capital
    		+11,91 % 30.06.
    Camden Property Trust Registered of Benef Interest
    		+3,71 % 30.06.
    First Internet Bancorp
    		+0,76 % 30.06.
    Rexford Industrial Realty
    		+3,70 % 30.06.
    Douglas Emmett
    		+4,99 % 30.06.
    National Fuel Gas
    		+3,73 % 30.06.
    Essex Property Trust
    		+3,62 % 30.06.
    Ryman Hospitality Properties
    		+4,17 % 30.06.
    Orion Office REIT
    		+11,08 % 30.06.
    Broadstone Net Lease
    		+7,08 % 30.06.
    Essential Properties Realty Trust
    		+3,94 % 30.06.
    Carlyle Secured Lending
    		+7,23 % 30.06.
    MFA Financial
    		+12,46 % 30.06.
    KKR Real Estate Finance Trust
    		+9,68 % 30.06.
    Ladder Capital Registered (A)
    		+8,12 % 30.06.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    		+7,12 % 30.06.
    TotalEnergies
    		+5,60 % 30.06.
    Corporate Office Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+4,36 % 30.06.
    Equity Bancshares Registered (A)
    		+1,43 % 30.06.
    Chicago Atlantic Real Estate Finance
    		+12,93 % 30.06.
    Axis Capital Holdings
    		+2,37 % 30.06.
    FrontView REIT
    		- 30.06.
    Morgan Stanley Direct Lending Fund
    		- 30.06.
    National Healthcare
    		+2,26 % 30.06.
    Cibus Nordic Real Estate
    		+7,10 % 30.06.
    Pebblebrook Hotel Trust Registered of Benef Interest
    		+0,28 % 30.06.
    RLJ Lodging Trust Registered of Benef Interest
    		+4,96 % 30.06.
    InvenTrust Properties
    		+3,38 % 30.06.
    Chatham Lodging Trust Registered of Benef Interest
    		+3,15 % 30.06.
    Kayne Anderson BDC
    		- 30.06.
    LXP Industrial Trust
    		+5,85 % 30.06.
    World Fuel Services
    		+2,49 % 30.06.
    Cherry Hill Mortgage Investment
    		+17,38 % 30.06.
    Investar Holding
    		+2,27 % 30.06.
    AG Mortgage Investment Trust
    		+11,02 % 30.06.
    Grupo Cibest
    		+12,93 % 30.06.
    American Healthcare REIT
    		- 30.06.
    Gestamp Automocion
    		+5,55 % 30.06.
    Lument Finance Trust
    		+15,25 % 30.06.
    American Acquisition Opportunity Registered (A)
    		- 30.06.
    ATN International
    		+4,02 % 30.06.
    Permianville Royalty Trust
    		+5,10 % 30.06.
    First Bancorp
    		+2,37 % 30.06.
    Eastgroup Properties
    		+3,09 % 30.06.
    Energy Services of America Corporation
    		+1,63 % 30.06.
    Nuveen Churchill Direct Lending
    		- 30.06.
    PermRock Royalty Trust
    		+10,40 % 30.06.
    PERMIAN BASIN R/SH SH
    		+4,56 % 30.06.
    Sunstone Hotel Investors
    		+3,12 % 30.06.
    Bancfirst
    		+1,82 % 30.06.
    Canterbury Park Holding
    		+1,32 % 30.06.
    Morgan Stanley Depositary Shs (E)
    		- 30.06.
    Greystone Housing Impact Investors LP Benef Unit Cert
    		+10,83 % 30.06.
    RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cum Conv Pfd (A)
    		- 30.06.
    Neuber Berm Mun/Sh USD
    		+4,93 % 30.06.
    Diamondrock Hospitality
    		+3,53 % 30.06.
    EPR Properties 5.75 % Cum Conv Perp Red Pfd (G)
    		- 30.06.
    Morgan Stanley Depositary
    		+5,41 % 30.06.
    Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units (B)
    		- 30.06.
    Cross Timbers R/Sh USD
    		+7,64 % 30.06.
    Morgan Stanley Depositary Shs (I)
    		- 30.06.
    Safehold
    		+3,43 % 30.06.
    Allstate Depositary Shs (I)
    		- 30.06.
    First Industrial Realty Trust
    		+2,91 % 30.06.
    Xenia Hotels & Resorts
    		+3,25 % 30.06.
    EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd (E)
    		- 30.06.
    Liberty Broadband 7 % Cum Red Pfd (A)
    		- 30.06.
    Morgan Stanley Depositary Shs (F)
    		- 30.06.
    Allstate Depositary Shs (H)
    		- 30.06.
    Morgan Stanley Depositary Shs (L)
    		- 30.06.
    Allstate Non-Cum Perp Pfd (J)
    		- 30.06.
    US Bancorp Depositary Shs (K)
    		- 30.06.
    Braemar Hotels & Resorts 8.25 % Cum Conv Red Pfd (D)
    		- 30.06.
    Seapeak LLC 9 % Cum Red Perp Pfd Registered Units (A)
    		- 30.06.
    Seritage Growth Properties 7 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    		- 30.06.
    Webster Financial (Conn) Depositary Shs (G)
    		- 30.06.
    SR Bancorp
    		- 30.06.
    Cherry Hill Mortgage Investment Cum Conv Red Pfd (B)
    		- 30.06.
    Fulton Financial Depositary Shs (A)
    		- 30.06.
    Ready Capital 6.5 % Cum Conv Red Pfd (E)
    		+8,53 % 30.06.
    Chatham Lodging Trust 6.625 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (A)
    		+7,47 % 30.06.
    Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (G)
    		+7,56 % 30.06.
    Cherry Hill Mortgage Investment 8.20 % Cum Red Pfd (A)
    		- 30.06.
    Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered of Benef Interest (E)
    		- 30.06.
    Ellington Financial Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		+7,07 % 30.06.
    UMB Financial Depositary Shs (B)
    		- 30.06.
    Pebblebrook Hotel Trust 5.7 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (H)
    		- 30.06.
    CubeSmart
    		+4,41 % 01.07.
    Comcast (A)
    		+3,11 % 01.07.
    Quanta Services
    		+0,13 % 01.07.
    Amadeus IT Group (A)
    		+2,02 % 01.07.
    Air Products & Chemicals
    		+2,65 % 01.07.
    Granite Point Mortgage Trust
    		+8,14 % 01.07.
    AECOM
    		+0,95 % 01.07.
    Thor Industries
    		+1,90 % 01.07.
    Smith & Wesson Brands
    		+3,48 % 01.07.
    State Street
    		+3,46 % 01.07.
    Pegasystems
    		+0,17 % 01.07.
    Ingredion
    		+2,50 % 01.07.
    Publicis Groupe
    		+3,21 % 01.07.
    Farmland Partners
    		+11,48 % 01.07.
    Consolidated Water
    		+1,54 % 01.07.
    Versant Media Group Registered (A)
    		- 01.07.
    Raymond James Financial
    		+1,48 % 01.07.
    Cardinal Health
    		+2,04 % 01.07.
    FT
    		+11,25 % 01.07.
    Wolverine World Wide
    		+2,65 % 01.07.
    Encompass Health Corporation
    		+0,72 % 01.07.
    Preformed Line Products
    		+0,64 % 01.07.
    Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest
    		+4,08 % 01.07.
    Andersons
    		+1,57 % 01.07.
    Park Aerospace
    		+3,28 % 01.07.
    ServisFirst Bancshares
    		+1,69 % 01.07.
    First Financial (Indiana)
    		+4,54 % 01.07.
    AGNC Investment Depositary Shs (C)
    		- 01.07.
    Choice Hotels International
    		+0,89 % 01.07.
    Trinet Group
    		- 01.07.
    Washington Trust Bancorp
    		+7,61 % 01.07.
    Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
    		+6,10 % 01.07.
    GL EVENTS
    		+4,01 % 01.07.
    Fulton Financial
    		+3,93 % 01.07.
    Bank of America 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd (L)
    		- 01.07.
    AGNC Investment Cum Conv Red Pfd (D)
    		- 01.07.
    NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    		- 01.07.
    AGNC Investment Depositary Shs (E)
    		- 01.07.
    Kimco Realty Depositary Shs (L)
    		- 01.07.
    Huntington Bancshares 6.875 % Non Cum Perp Pfd Shs (J)
    		+6,74 % 01.07.
    AGNC Investment Depositary Shs (G)
    		+7,87 % 01.07.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (H)
    		- 01.07.
    Hovnanian Enterprises Pfd (A)
    		- 01.07.
    ACRES Commercial Realty 7.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (D)
    		+8,77 % 01.07.
    Redwood Trust Cum Red Pfd (A) (A)
    		- 01.07.
    ACRES Commercial Realty 8.625 % Cum Red Perp Pfd (C)
    		- 01.07.
    AGNC Investment Depositary Shs (H)
    		- 01.07.
    Armada Hoffler Properties 6.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 01.07.
    Campbell Soup
    		+3,40 % 02.07.
    Bristol-Myers Squibb
    		+4,85 % 02.07.
    Royal Gold
    		+1,26 % 02.07.
    American Express
    		+1,10 % 02.07.
    General Dynamics
    		+2,00 % 02.07.
    Sysco
    		+2,80 % 02.07.
    Itau Unibanco Holding
    		+7,80 % 02.07.
    Fuller Smith & Turner (A)
    		+2,61 % 02.07.
    Two Harbors Investment
    		+13,88 % 02.07.
    Progressive
    		+2,03 % 02.07.
    Games Workshop Group
    		+3,98 % 02.07.
    Primary Health Properties R.E.I.T
    		+0,08 % 02.07.
    Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
    		+5,70 % 02.07.
    Esco Technologies
    		+0,29 % 02.07.
    Ecora Resources
    		+4,12 % 02.07.
    ICG Enterprise Trust
    		+4,19 % 02.07.
    Republic Services
    		+1,14 % 02.07.
    Alico
    		+0,71 % 02.07.
    ABM Industries
    		+1,90 % 02.07.
    Wabash National
    		+1,58 % 02.07.
    Big Yellow Group
    		+3,98 % 02.07.
    Liontrust Asset Management
    		+10,17 % 02.07.
    ESAB Corporation
    		+0,28 % 02.07.
    Horizon Bancorp
    		+4,71 % 02.07.
    Acme United
    		+1,52 % 02.07.
    Village Super Market (A)
    		+3,87 % 02.07.
    Next
    		+2,82 % 02.07.
    Paragon Banking Group
    		+5,52 % 02.07.
    JD Sports Fashion
    		+0,64 % 02.07.
    Workspace Group R.E.I.T.
    		+5,15 % 02.07.
    Simpson Manufacturing
    		+0,63 % 02.07.
    BioPharma Cred USD
    		+14,59 % 02.07.
    Spectra Systems
    		+3,63 % 02.07.
    Firstgroup
    		+2,90 % 02.07.
    Brixmor Property Group
    		+4,39 % 02.07.
    Safestore Holdings
    		+3,85 % 02.07.
    Next 15 Group
    		+2,16 % 02.07.
    S & U
    		+5,92 % 02.07.
    Real Estate Credit Investments Limited GBP
    		+11,91 % 02.07.
    MSC Income Fund
    		- 02.07.
    Parke Bancorp
    		+4,00 % 02.07.
    CT UK High Income Trust GBP
    		+6,76 % 02.07.
    E.I. Du Pont De Nemours & USD 3.50 Cum Pref
    		- 02.07.
    Polar Capital Global Financials Trust
    		+2,49 % 02.07.
    Record
    		+5,52 % 02.07.
    EIDP USD 4.50 Cum Pfd
    		- 02.07.
    Motorpoint Group
    		- 02.07.
    B.P. Marsh & Partners
    		+0,78 % 02.07.
    CC Japan Income & Growth Trust
    		+2,85 % 02.07.
    Schroder Japan Trust GBP
    		+2,35 % 02.07.
    Xoma 8.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 02.07.
    Entergy Texas 5.375 % Cum Red Perp Pfd (A)
    		- 02.07.
    Global Net Lease 6.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 02.07.
    Klepierre (ex-Compagnie Fonciere Klepierre)
    		+4,12 % 03.07.

    Die Dividendenrenditen in der KW 27 / 2026 reichen von +0,08 % bei Primary Health Properties R.E.I.T bis +17,38 % bei der Cherry Hill Mortgage Investment Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 27 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 27 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juni 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juni, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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