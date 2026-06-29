ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro
- Jefferies senkt Kursziel Mercedes-Benz auf 52 Euro
- Jefferies stuft Mercedes-Aktien von Hold auf Buy hoch
- Analyst nennt Jahresziele safe, Signale zuversichtlich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktien der Stuttgarter seien der jüngsten Gewinnwarnung von BMW gefolgt, dabei erschienen ihre Jahresziele "safe", schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Signale auf einer Investorenkonferenz am Dienstag seien recht zuversichtlich gewesen. Der träge Marktkonsens müsse allerdings noch korrigieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 44,01 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 41,60 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,55 %/+62,28 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 52 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Nicht nur Mercedes, ALLE dt. Automarken haben widerstandslos ihren technologischen Vorsprung und ihren Imagevorsprung aufgegeben und stehen jetzt mit leeren Händen da. Erst die Ampel, jetzt SchwarzRot hat D deindustrialisiert, Energiekosten durch die Energiewende unbezahlbar gemacht und unser Steuergeld statt in D zu investieren , in der Welt verschwendet (UA, EU, WHO, UN, etc).
Und immer noch wählen die Deutschen weiter ihren Untergang ...