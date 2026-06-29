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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel Mercedes-Benz auf 52 Euro
    • Jefferies stuft Mercedes-Aktien von Hold auf Buy hoch
    • Analyst nennt Jahresziele safe, Signale zuversichtlich
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro
    Foto: Matthias Balk - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktien der Stuttgarter seien der jüngsten Gewinnwarnung von BMW gefolgt, dabei erschienen ihre Jahresziele "safe", schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Signale auf einer Investorenkonferenz am Dienstag seien recht zuversichtlich gewesen. Der träge Marktkonsens müsse allerdings noch korrigieren./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 44,01 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 41,60 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,55 %/+62,28 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 52 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +20,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Mercedes‑Benz Group: Charttechnisch wird ein langfristiges Seitwärtsband bemängelt, reale Verluste nach Inflation und mögliche Unterstützungen bei rund 30 € und 20 €. Für einen Turnaround müssten relevante Widerstände zurückerobert werden. Fundamental werden Verteidigungsaufträge und Axial‑Flux‑Motor als Chancen gesehen, andere Nutzer warnen vor verlorenen Technologievorteilen und Rohstoff-/Lieferkettenrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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