Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 44,01 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 41,60 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,55 %/+62,28 % bedeutet.