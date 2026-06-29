JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Entscheidend für die Umsatzentwicklung seien das Volumenwachstum und der Produktmix, schrieb David Hayes am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli. Er wird diesbezüglich etwas optimistischer./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 90,02EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
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