JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Entscheidend für die Umsatzentwicklung seien das Volumenwachstum und der Produktmix, schrieb David Hayes am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli. Er wird diesbezüglich etwas optimistischer./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 90,02EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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