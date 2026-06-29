🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet solide, 50-Tage-Linie zuletzt gehalten
    • Nasdaq 100 spürt Verkaufsdruck, Wochendefizit sichtbar
    • Asien: Nikkei und Kospi korrigieren, Hang Seng erholt
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leicht im Plus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein soliderer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.747 Punkte. Am Freitag war der Dax zeitweise auf 24.547 Punkte abgesackt, hatte seine 50-Tage letztlich aber doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24.603 Punkten und hat den Dax zuletzt zweimal aufgefangen. Die Vorgaben für den Dax sind durchwachsen. So bleiben die jüngsten Highflyer, der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi, aktuell im Korrekturmodus. Dafür zeigt sich der Hang Seng in Hongkong etwas von seiner Verlustserie erholt. Der Nasdaq 100 hatte in den USA am Freitag wie der Dax seine 50-Tage-Linie getestet und verteidigt. Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.271,10€
    Basispreis
    25,57
    Ask
    × 9,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.163,23€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 9,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - NASDAQ 100 DEUTLICH IM MINUS; DOW NUR LEICHT - Nach der Erholung am Vortag sind US-Technologiewerte zum Wochenschluss wieder unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen am Freitag auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden. Börsianer sprachen zudem von einer gewissen Rotation weg von Chipherstellern hin zu einer breiteren Kategorie von Unternehmen, deren Wachstumsaussichten sich derzeit verbesserten. Standardwerte gaben denn auch nur geringfügig nach. Der Nasdaq 100 fiel um 1,09 Prozent auf 29.118,24 Punkte. Anleger machten bei solchen Aktien Kasse, deren Kurse zuvor im Zuge der Hoffnung auf hohe Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI) in die Höhe geschnellt waren. Für den technologielastigen Index ergibt sich auf Wochensicht ein Verlust von 4,24 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,05 Prozent auf 7.354,02 Punkte nach. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,09 Prozent auf 51.876,11 Punkte. Hier steht auf Wochensicht ein Gewinn in Höhe von 0,60 Prozent zu Buche. Erst am Donnerstag hatte der Leitindex ein Rekordhoch erreicht.

    ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN UND SÜDKOREA; HANG SENG IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montag ihre Konsolidierung fortgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte im späten Handel rund ein Prozent auf 68.630 Punkte ein und entfernte sich damit weiter von seinem vor einer Woche erreichten Rekordhoch von knapp 72.832 Punkten. Auch in Südkorea hielten die Gewinnmitnahmen an. Andersherum sah es am Montag in Hongkong aus. Dort legte der Hang-Seng-Index nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Handelstagen zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen gab leicht nach.

    ^
    DAX 24671,22 -1,29%
    XDAX 24663,14 -1,35%
    EuroSTOXX 50 6221,55 -0,73%
    Stoxx50 5342,32 -0,60%

    DJIA 51876,11 -0,09%
    S&P 500 7354,02 -0,05%
    NASDAQ 100 29118,24 -1,09%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 127,40 -0,01%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1387 0,01%
    USD/Yen 161,79 0,03%
    Euro/Yen 184,23 0,04%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 59.459 -0,02%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 72,34 +0,35 USD WTI 69,93 +0,70 USD °

    /zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Bitcoin: Streit, ob der Coin intrinsisch wertlos ist oder durch Knappheit (21 Mio., Satoshis), Käuferpsychologie, Promoter (z. B. Musk, Saylor) und Spekulation bepreist wird; Debatten über Nutzfälle (auch kriminell), Inflationsschutz, begrenzten Wertspeicher und mögliche Kursobergrenzen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bitcoin eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Leicht im Plus FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein soliderer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     