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    JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 48 auf 71,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterhersteller erschließe sich mit einer klaren Umsatzsteigerung durch Aufträge in den Bereichen optische Konnektivität für KI-Rechenzentren sowie Satelliten einen deutlich größeren Markt, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Spitzenmargen der Vergangenheit erschienen in Reichweite. Deshpande hob seine Umsatz- und mehr noch seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Das verbliebene Kurspotenzial der Aktie reiche aber nicht für eine Hochstufung aus./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:19 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 62,92EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 71,50
    Kursziel alt: 48
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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