JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan gab am Sonntag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal im europäischen Softwaresektor. Es wirke so, als ob die Stimmung im Sektor wieder die Tiefststände vom Jahresanfang erreicht habe. Dies sei derart einseitig, dass eine Erholung der Bewertungen wahrscheinlich sei. Er geht aber nicht davon aus, dass die kommenden Quartalsberichte groß dazu beitragen werden, die Risiken für das Gesamtjahr zu reduzieren. Sie dürften also kein entscheidender Wendepunkt werden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 136,8EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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