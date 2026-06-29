1,5 Milliarden verpufft? VW zieht bei Bosch offenbar die Notbremse

Ein Sprecher der VW-Softwareabteilung Cariad erklärte gegenüber der Zeitung, das Unternehmen überprüfe seine Entwicklungspartnerschaften regelmäßig und bewerte fortlaufend, ob diese noch mit seinen strategischen Zielen übereinstimmten. Insbesondere der Markt und die Technologie für Fahrerassistenzsysteme hätten sich anders entwickelt als zu Beginn der Zusammenarbeit erwartet. Das Unternehmen äußerte sich nicht zu den vertraulichen Gesprächen. Bosch gab zunächst keinen Kommentar ab.

Volkswagen steht laut einem Zeitungsbericht kurz vor dem Ausstieg aus der Entwicklungspartnerschaft mit dem Zulieferer Bosch im Bereich autonomes Fahren. Der Automobilhersteller will die "Automated Driving Alliance" (ADA) beenden, berichtete die Bild-Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider. Gründe dafür seien mangelnde Fortschritte und der Druck zur Kostensenkung. Obwohl rund 1,5 Milliarden Euro in das Projekt investiert wurden, gilt die Technologie intern als nicht wettbewerbsfähig. VW sieht demnach einen deutlichen Rückstand gegenüber Wettbewerbern, insbesondere im Bereich des sogenannten Level 2++, dem freihändigen Fahren im Stadtverkehr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Um Kosten zu senken und schneller aufzuholen, will der Konzern nun Hardware und Software von einem neuen Partner beziehen, anstatt sie selbst zu entwickeln, heißt es in dem Bericht. Ein Kooperationsvertrag soll bis Ende September abgeschlossen sein. Die Bosch-Allianz wird voraussichtlich frühestens am 29. Juni formell beendet. Die Kooperation war Anfang 2022 als Großprojekt gestartet worden, um im Wettlauf um autonomes Fahren gegenüber Wettbewerbern wie Tesla und Mercedes-Benz aufzuholen. Mehr als 1.000 Spezialisten beider Unternehmen sollten eine gemeinsame Softwareplattform für Fahrerassistenzsysteme entwickeln, die später auch anderen Automobilherstellern angeboten werden sollte. Geplant waren Level-2-Hands-free-Funktionen für Stadt, Landstraße und Autobahn sowie später ein Level-3-System für Autobahnen.

Der mögliche Bruch wäre eine ziemlich harte Kehrtwende, weil VW und Bosch die Allianz noch 2025 öffentlich als europäischen Vorstoß für automatisiertes Fahren mit KI verkauft hatten. Nach Reuters, das sich auf den Bild-Bericht stützt, ist der Ausstieg noch nicht offiziell bestätigt. Der mögliche Kurswechsel passt aber zur neuen VW-Linie: schneller zukaufen, weniger selbst entwickeln. VW arbeitet bereits enger mit Mobileye zusammen. 2024 meldete der Konzern, Mobileye solle Technologien auf Basis von SuperVision und Chauffeur liefern; Audi, Bentley, Lamborghini und Porsche sollten damit schneller neue Assistenzfunktionen bekommen. Gleichzeitig erklärte VW damals noch, Bosch und Cariad sollten langfristig den eigenen kompletten Stack für die künftige SSP-Plattform entwickeln – genau dieser Teil steht nun offenbar zur Disposition.

Zusätzlich kooperiert VW seit März 2025 mit Valeo und Mobileye für Level-2+-Assistenzsysteme in künftigen MQB-Fahrzeugen. Valeo liefert Steuergeräte, Sensoren und Parklösungen, Mobileye steuert seine Surround-ADAS-Plattform samt EyeQ-6-High-Prozessor und Kartierungstechnologie bei. Ziel sind unter anderem freihändiges Fahren unter bestimmten Bedingungen, Stauassistent, Gefahrenerkennung, Parkassistent, Fahrerüberwachung und 360-Grad-Notfallassistenz.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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