ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel VW von 130 auf 120 Euro
- Einstufung Buy bleibt trotz Zielkürzung erhalten
- Everllence-Verkauf erweitert strategische Optionen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen nach einer von Jefferies organisierten Konferenz für deutsche und Schweizer Unternehmen von 130 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer befinde sich weiter im Umbruch und stärker als zuvor von Europa abhängig, da er eine weitere Umstrukturierungsrunde einleite, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Deutlich bessere Vertragsbedingungen für den Mehrheitsverkauf von Everllence erweiterten die strategischen Optionen, die vom Aktienkurs - der derzeit deutlich unter seinem Corona-Tief liege - noch nicht berücksichtigt würden. Weitere Belastungen seien wahrscheinlich. Doch VW reformiere sich, überprüfe das Portfolio und stärke die Bilanz./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 74,52 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -7,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,00 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +36,56 %/+78,89 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 120 Euro
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Der Druck auf den Konzern ist historisch hoch. Durch den wegbrechenden Markt in China und die enormen Kosten der Elektromobilität kann Volkswagen schlicht nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Aktie hat erst vor wenigen Tagen ein neues 10-Jahres-Tief bei rund 74 Euro markiert – das zeigt deutlich, wie wenig Vertrauen der Markt noch in die alten, starren Strukturen hatte.
Wenn das Management diesen radikalen Umbau jetzt als „letzte Chance“ begreift, bringt das für Anleger eine völlig neue Dynamik:
- Das Ende der Tabus: Dass überhaupt offen über den Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von vier deutschen Werken (wie Hannover, Emden oder Zwickau) gesprochen wird, war vor kurzem noch undenkbar. Für den Kapitalmarkt ist das das Signal, dass man die Realität endlich annimmt.
- Befreiungsschlag bei der Rendite: Wenn VW die Fabrikkosten und den personellen Überhang nicht radikal reduziert, verliert die Kernmarke im globalen Wettbewerb den Anschluss. Der massive Sparkurs ist die einzige Option, um die operative Marge mittelfristig wieder in Richtung der angestrebten 8 bis 10 % zu hieven.
- Risikoaufschlag im Kurs: Die Aktie reagiert aktuell sehr volatil auf diese Nachrichten. Die Börse sieht zwar die Notwendigkeit, sorgt sich aber gleichzeitig um das enorme Ausführungsrisiko. Jeder weiß, wie zäh und teuer die Konflikte mit der IG Metall und dem Land Niedersachsen werden.
Kurzfristig belasten die Angst vor Streiks und die Kosten für Abfindungen den Kurs. Wenn Blume und sein Team diesen harten Schnitt aber tatsächlich durchdrücken können, könnte das die Basis für eine echte, fundamentale Trendwende der Vorzugsaktie sein.
Der untergang kommt dann, wenn die vermeintliche Lösung gewählt wird....
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.