Nike vor Totalabsturz und ärgert sich bald Warren Buffett? Die Zahlen der Woche!

Dienstag, 30. Juni: Constellation Brands

Ein verändertes Konsumverhalten und der Zollstreit zwischen den USA und ihren Handelspartnern haben der Aktie von Spirituosenhersteller Constellation Brands in den vergangenen 2 Jahren hart zugesetzt. Die Anteile hatten sich zeitweise mehr als halbiert. Zwar gingen auch Erlöse und Gewinne zurück, aber deutlich weniger stark als die Aktie. Das hatte Investorenlegende Warren Buffett mit seiner Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway zum Einstieg bewogen – den sein Nachfolger Greg Abel inzwischen fast vollständig rückgängig gemacht hat. Ein Fehler?

Denn trotz einer inzwischen günstigen Unternehmensbewertung dürfte das Umfeld für Spirituosenhersteller herausfordernd bleiben. Einerseits steigen die Produktkosten infolge steigender Rohstoffpreise und wachsender Handelshemmnisse. Andererseits konsumieren vor allem jüngere Verbraucherinnen und Verbraucher immer weniger Alkohol. Das hat im Fall von Constellation Brands (bekannteste Marke: Corona) für stark gesunkene Wachstumserwartungen gesorgt, auch wenn Expertinnen und Experten inzwischen wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken und mit einem kleinen Gewinnwachstum rechnen.

Hierfür könnte nicht zuletzt die Fußball-WM auf dem nordamerikanischen Kontinent sorgen, die inzwischen auch bei den eigentlich als wenig fußballbegeisterten US-Amerikanerinnen und -Amerikanern großen Anklang findet. Genau das könnte zu einer handfesten Überraschung führen, denn am Markt wird noch einmal mit gesunkenen Erlösen und Gewinnen gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal soll der Umsatz von 2,52 auf 2,39 Milliarden US-Dollar gefallen sein (-5,2 Prozent), während beim Gewinn mit 3,21 US-Dollar pro Aktie mit einem Cent weniger als vor einem Jahr gerechnet wird. Sollte es Constellation Brands mit seinen Zahlen gelingen, positive Akzente zu setzen, könnte die Aktie vor einer starken Erholung stehen, denn gegenwärtig handelt sie mit einem KGVe 2026 von 12,5 um rund ein Drittel unter dem ihrem 5-Jahres-Durchschnitt. Auch bei anderen Kennziffern liegt gegen der historischen Norm ein Abschlag von 25 bis 33 Prozent vor.

Am Optionsmarkt wettet eine kleine Mehrheit der Händlerinnen und Händler auf ein starkes Abschneiden von Constellation Brands. 52,3 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Put-Anteil von 47,7 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursbewegung von bis zu 4,4 Prozent. Das ist ein für die Aktie unterdurchschnittlicher Wert.

Dienstag, 30. Juni: Nike

Während Anlegerinnen und Anleger von Adidas inzwischen voll im WM-Fieber sind – die Aktie hat sich inzwischen deutlich von ihren Mehrjahrestiefs erholt und über 40 Prozent aufgeholt – herrscht bei Erzrivale Nike Trostlosigkeit. Erst in der vergangenen Woche ist das Papier auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Das bedeutet nicht nur ein technisches Verkaufssignal, sondern zeigt auch, dass am Markt mit keinen positiven Impulsen durch das sportliche Großereignis im eigenen Land gerechnet wird, während man sich bei Adidas über einen hervorragend laufenden Trikotverkauf freut und sich vor einem starken Geschäftsjahr wähnt.

Obwohl die Nike-Aktie in diesem Jahr bereits 36 Prozent an Wert verloren hat, ist sie noch immer vergleichsweise teuer. Das KGVe 2026 beträgt 27 und damit deutlich mehr als das von Mitbewerbern wie Adidas (19,4), Anta Sports (11,6) oder Lululemon (10,7). Das zeigt, dass die Talfahrt der Anteile anhalten könnte, wenn sich nicht langsam ein Erfolg der Strategie von CEO Elliot Hill, künftig wieder verstärkt den Großhandel zu adressieren, abzeichnet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein Umsatzrückgang von 11,1 auf 10,85 Milliarden US-Dollar befürchtet (-2,3 Prozent). Das wäre nach drei Quartalen mit minimalem Wachstum ein weiteres Vierteljahr mit rückläufigen Geschäften. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf bescheidene 0,13 US-Dollar belaufen, was einen Cent weniger wäre als im Vergleichszeitraum vor 12 Monaten.

Die Hoffnungen des angeschlagenen Unternehmens dürften vor allem auf Schuh- und Fußbekleidung ruhen, wo sich Nike im vergangenen Quartal um 2 Prozent steigern konnte und wo der Konzern versprochen hat, mit trendigen, aber gleichzeitig günstig und langlebig produzierten Modellen zu seiner DNA zurückzufinden zu wollen – genau das haben Kundinnen und Kunden in den vergangenen Jahren zunehmend vermisst.

Anlegerinnen und Anleger sind skeptisch, dass es Nike in den vergangenen 3 Monaten gelungen ist, das Ruder herumzureißen, denn die Bären sind angesichts eines Put-Anteils von 52,6 Prozent knapp in der Mehrzahl. Zu rechnen ist mit einer Kursbewegung von bis zu 8,5 Prozent.

Mittwoch, 01. Juli: FactSet Research

Zu den von KI-Sorgen noch stärker als Software-Titel betroffenen Werten gehörten in den vergangenen Monaten Anteile von Beratungs- und Informationsdienstleistern. Hier werden die Verdrängungsgefahren von Expertinnen und Experten besonders hoch eingeschätzt, da leistungsfähige Sprachmodelle immer besser in der Lage sind, komplexe Informationen nicht nur aufzufinden und zu erfassen, sondern auch für Entscheidungen aufzubereiten und zu nutzen. Das, so die Befürchtungen, macht externe Dienstleister zunehmend irrelevant – auch im Bereich Finanzinformationen und -dienstleistungen, wo FactSet mit Bloomberg konkurriert.

Die anhaltenden Sorgen haben sich in empfindlichen Kursverlusten niedergeschlagen. Die Aktie hat sich gegenüber dem Stand vor einem zwischenzeitlich mehr als halbiert – allerdings noch ohne, dass sich die erwarteten Geschäftseinbußen gezeigt hätten. Im Gegenteil hat FactSet seine Geschäftsentwicklung in den vergangenen Quartalen sogar beschleunigen können.

Damit versprechend die Quartalszahlen brisant zu werden. Denn einerseits ist die Bewertung des Unternehmens mit einem KGVe 2026 von 13,1 und einer Cashflow-Rendite von 8,5 Prozent so attraktiv wie lange nicht. Der Abschlag gegenüber der historischen Norm beträgt rund 50 Prozent. Andererseits ist das Leerverkaufsinteresse gemessen an der langfristigen Erfolgsbilanz mit 15,8 Prozent gewaltig hoch. Legt FactSet starke Zahlen vor, könnte es zu einem Short Squeeze kommen.

Hierfür muss das Unternehmen die Umsatzerwartungen von 618,1 Millionen US-Dollar sowie die Gewinnerwartungen in Höhe von 4,45 US-Dollar pro Aktie erfüllen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr entspräche das Steigerungen von 4,2 beziehungsweise 5,7 Prozent – im Vorquartal hatte das Umsatzwachstum bei 7,1 Prozent gelegen. Das bedeutet eine lösbare Aufgabe.

Für FactSet-Optionen liegt der nächste Verfallstermin am Freitag, den 17. Juli. Für diesen sind die Pessimisten mit einem Put-Anteil von 57,1 Prozent klar in der Mehrzahl, auch wenn die Aktie bereits im vergangenen Quartal 6,1 Prozent zulegen konnte. Dieses Mal wird die zu erwartende Kursbewegung mit 12,1 Prozent fast doppelt so hoch veranschlagt.

Mittwoch, 01. Juli: General Mills

Zu den großen Börsenverlierern der vergangenen Jahre gehörten Konsumgüteraktien. Vor allem die Hersteller von verpackten Lebensmitteln hat es hart getroffen, denn die Lebenshaltungskostenkrise sorgte nicht nur für sinkende Verkaufsmengen und gleichzeitigen Margendruck (aufgrund höherer Produktkosten), sondern auch ein verändertes Einkaufsverhalten hin zu Eigen- und Handelsmarken selbst in den so markenbewussten USA. Investoren wetten daher darauf, dass dieser Trend langfristig sein könnte – mit den entsprechenden Folgen für Markenhersteller.

Gleichzeitig dienten Value- und Dividendenwerte als Liquiditätspool für Wetten auf KI-Aktien, was die Anteile der Branche weiter unter Druck gesetzt hat. Für den Spezialisten für Snack und Convenience Food General Mills ging es daher gegen über dem Jahreswechsel um zeitweise ein Drittel bergab. Doch inzwischen hat sich die Aktie deutlich von ihren Mehrjahrestiefs abgesetzt – die Dividendenrendite von 6,8 Prozent sowie ein KGVe 2026 von 8,2 finden bei Investoren wieder mehr Anklang, nachdem der KI-Trade durch inzwischen zwei heftige Abverkäufe am südkoreanischen Aktienmarkt sowie der Ankündigung von OpenAI, seinen Börsengang zu verschieben, trotz der starken Quartalszahlen von Speicherchiphersteller Micron erschüttert wurde.

Für positive Impulse muss General Mills lediglich die Erwartungen über einen Umsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar erfüllen, denn das würde das erste Quartal mit einem Wachstum seit 5 Quartalen bedeuten; im Jahr zuvor hatte das Unternehmen 4,56 Milliarden US-Dollar erlöst. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie wird mit einem Anstieg gerechnet. Dieser soll von 0,74 auf 0,80 US-Dollar geklettert sein. Im vergangenen Quartal hatte General Mills seinen Jahresausblick noch bekräftigt. Sollten die Erwartungen überraschend deutlich geschlagen worden sein, steht sogar eine Anhebung der Geschäftsprognose im Raum.

Die in sich in den vergangenen Wochen beschleunigende Erholung der Aktie hat Begehrlichkeiten geweckt. Die Call-Quote liegt für Kontrakte mit einer Laufzeit bis zum 17. Juli bei 60,8 Prozent, mit 39,2 Prozent sind die Bären in der Minderheit, auch wenn sie in den vergangenen 2 Quartalen die Nase vorne hatten. Eingepreist ist mit 7,1 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Kursbewegung. Das verspricht angesichts eines Leerverkaufsinteresses von 9,5 Prozent Spannung.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

Wert Datum Zeit erw. EPS erw. Umsatz erw. Kursbew. Börsenwert AeroVironment Mo., 29.06. Nachbörse 1,47 $ 559,1 Mio. $ ± 10,4 % 7,0 Mrd. $ Progress Software Di., 30.06. Nachbörse 1,49 $ 242,7 Mio. $ ± 15,6 % 1,4 Mrd. $ MSC Industrial Mi., 01.07. Vorbörse 1,26 $ 1,03 Mrd. $ ± 6,6 % 8,7 Mrd. $

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 28. Juni, 13:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion