Rauch im Airbus - Notlandung in Erfurt mit 232 Menschen

Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht./jan/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 192,3 auf Tradegate (29. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 151,18 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -3,14 %/+18,32 % bedeutet.