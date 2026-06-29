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    Rauch im Airbus - Notlandung in Erfurt mit 232 Menschen

    Für Sie zusammengefasst
    • A321 wegen Rauchentwicklung in Erfurt notgelandet
    • Alle 232 Personen unverletzt evakuiert und versorgt
    • Feuerwehr fand keinen Brand, Maschine bleibt
    Rauch im Airbus - Notlandung in Erfurt mit 232 Menschen
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    ERFURT (dpa-AFX) - Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht am Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet. Grund sei eine "unklare Rauchentwicklung", wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.

    Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden. Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hieß es weiter.

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    Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht./jan/DP/zb

    Airbus

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 192,3 auf Tradegate (29. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 151,18 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -3,14 %/+18,32 % bedeutet.





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