Almonty Industries, Nagarro & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: 197953527
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
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|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|💬
|📰
|🥈
|Adelayde Exploration Incorporation
|💬
|📰
|🥉
|Grande Portage Resources
|💬
|📰
|SK hynix
|💬
|📰
|Volatus Aerospace
|💬
|📰
|Sivers Semiconductors
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|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|62
|💬
|📰
|🥈
|Borussia Dortmund
|24
|💬
|📰
|🥉
|Bitcoin
|17
|💬
|📰
|Silber
|15
|💬
|📰
|mutares
|15
|💬
|📰
|SpaceX
|14
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Nagarro
|+80,65 %
|💬
|📰
|🥈
|Duality Biotherapeutics
|+15,36 %
|📰
|🥉
|DroneShield
|+9,69 %
|💬
|📰
|🟥
|Lenovo Group
|-8,97 %
|💬
|📰
|🟥
|Meta Wolf
|-10,05 %
|💬
|📰
|🟥
|Furukawa Denki Kogyo
|-90,65 %
|💬
|📰
DroneShield
Wochenperformance: -14,04 %
Wochenperformance: -14,04 %
Platz 1
Adelayde Exploration Incorporation
Wochenperformance: -13,89 %
Wochenperformance: -13,89 %
Platz 2
Grande Portage Resources
Wochenperformance: +42,06 %
Wochenperformance: +42,06 %
Platz 3
SK hynix
Wochenperformance: -9,97 %
Wochenperformance: -9,97 %
Platz 4
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +3,95 %
Wochenperformance: +3,95 %
Platz 5
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -36,61 %
Wochenperformance: -36,61 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -13,85 %
Wochenperformance: -13,85 %
Platz 7
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,50 %
Wochenperformance: -0,50 %
Platz 8
Bitcoin
Wochenperformance: -6,49 %
Wochenperformance: -6,49 %
Platz 9
Silber
Wochenperformance: -11,66 %
Wochenperformance: -11,66 %
Platz 10
mutares
Wochenperformance: -5,58 %
Wochenperformance: -5,58 %
Platz 11
SpaceX
Wochenperformance: -13,04 %
Wochenperformance: -13,04 %
Platz 12
Nagarro
Wochenperformance: +120,63 %
Wochenperformance: +120,63 %
Platz 13
Duality Biotherapeutics
Wochenperformance: +12,08 %
Wochenperformance: +12,08 %
Platz 14
DroneShield
Wochenperformance: -14,04 %
Wochenperformance: -14,04 %
Platz 15
Lenovo Group
Wochenperformance: -10,29 %
Wochenperformance: -10,29 %
Platz 16
Meta Wolf
Wochenperformance: +38,93 %
Wochenperformance: +38,93 %
Platz 17
Furukawa Denki Kogyo
Wochenperformance: -92,46 %
Wochenperformance: -92,46 %
Platz 18
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