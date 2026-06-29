Rohstoffwert vorm Turnaround?

In diesem Fall könnten die Kurse bis in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 149,30 Euro zurückgehen. Darunter würden die Märztiefs bei 142,00 Euro als wichtige Unterstützung in den Fokus rücken. Selbst ein solcher Rücksetzer würde jedoch den langfristigen Aufwärtstrend, der seit Oktober 2022 besteht (#1), nicht infrage stellen. Die Aktie würde lediglich auf ihren Sekundärtrend (#2) zurückfallen.

Der größte Kupferrecycler Deutschlands erreichte im Zuge der Rohstoffrallye einen Rekordstand von 225,20 Euro. Seit einigen Wochen nimmt der Verkaufsdruck jedoch zu. Dabei hat sich eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet, die in der Charttechnik häufig auf einen vorübergehenden Trendwechsel hindeutet. Bestätigt wäre dieses Signal allerdings erst, wenn die Aktie nachhaltig unter die Nackenlinie zwischen 173,20 und 177,60 Euro fällt.

Noch haben die Käufer die Chance, das mögliche Trendwendesignal zu verhindern. Gelingt ein dynamischer Anstieg über 210,00 Euro, könnte die Aktie anschließend die Rekordstände bei 225,20 Euro erneut ins Visier nehmen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 173,20 Euro

Kursziele : 149,30 und 142,00 Euro

Renditechance via DN2KTP : 120 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aurubis AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96CF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,70 - 2,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 156,4407 Euro Basiswert: Aurubis AG KO-Schwelle: 156,4407 Euro akt. Kurs Basiswert: 184,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,24 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2KTP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,58 - 2,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 210,3541 Euro Basiswert: Aurubis AG KO-Schwelle: 210,3541 Euro akt. Kurs Basiswert: 184,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 142,00 Euro Hebel: 6,54 Kurschance: + 120 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.