Adidas sprintet weiter hoch

Trotz der bereits deutlichen Kursgewinne könnte sich ein Einstieg auch auf dem aktuellen Kursniveau noch lohnen. Allerdings sollten Anleger ihre Position mit einem ausreichend großen Stopp absichern – idealerweise im Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200. Fällt die Aktie auf Wochenbasis unerwartet unter diese Unterstützungszone, könnten Kurse von 149,90 und darunter 143,50 Euro wieder in den Fokus rücken. Anleger, die bereits investiert sind, sollten ihre Long-Positionen daher inzwischen enger absichern.

Nachdem die Aktie den Widerstandsbereich zwischen 165,00 und 169,70 Euro erfolgreich überwunden hat, rücken nun Kursziele bei 192,90 und darüber hinaus bei 198,00 Euro in den Fokus. Auch der Rücksetzer zur Monatsmitte wird positiv bewertet: Er ähnelt einer sogenannten Flaggenformation, die häufig als Fortsetzung eines Aufwärtstrends gilt und den jüngsten Trendwechsel zusätzlich untermauert.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 181,70 Euro

Kursziele : 192,90 und 198,00 Euro

Renditechance via DN2G8D : 105 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 5 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2G8D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,34 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 167,7627 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 167,7627 Euro akt. Kurs Basiswert: 181,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro Hebel: 12,58 Kurschance: + 105 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU12YD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,53 - 1,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,439 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 195,439 Euro akt. Kurs Basiswert: 181,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,05 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.