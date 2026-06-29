Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 58,64 USD
Silberpreis verliert -0,86 % und steht bei 58,64 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,66 %
|1 Monat
|-22,98 %
|3 Monate
|-16,82 %
|1 Jahr
|+61,16 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,89225USD. Heute notiert Silber bei 58,64USD. Ihr Einsatz wäre nun 25.617,0USD wert – ein Zuwachs von +156,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig Abwärtsdruck möglich; chart-technisch ein absteigendes Dreieck wird diskutiert; Staiger/Steiger sehen langfristig Aufwärtspotenzial, sofern Reserve-Positionen abgebaut werden; Zentralbank-Goldkäufe deuten auf Unsicherheit; Miner-Aktien könnten profitieren. Eine konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|323,90EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,27EUR
|-0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|227,80EUR
|-0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|297,82EUR
|-1,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,61EUR
|-1,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|482,78EUR
|+2,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,26EUR
|-0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,86EUR
|-0,88 %
|Long
|1
|0,00
|114,09EUR
|-0,70 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,187EUR
|-0,29 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.