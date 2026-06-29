Silber verliert leicht aktuell 58,64 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,66 % 1 Monat -22,98 % 3 Monate -16,82 % 1 Jahr +61,16 %

Silber verliertund fällt auf 58,64USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,89225USD. Heute notiert Silber bei 58,64USD. Ihr Einsatz wäre nun 25.617,0USD wert – ein Zuwachs von +156,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig Abwärtsdruck möglich; chart-technisch ein absteigendes Dreieck wird diskutiert; Staiger/Steiger sehen langfristig Aufwärtspotenzial, sofern Reserve-Positionen abgebaut werden; Zentralbank-Goldkäufe deuten auf Unsicherheit; Miner-Aktien könnten profitieren. Eine konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt.