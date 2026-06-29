Hoffnungen auf Deeskalation stabilisieren die Börsen, Öl legt zu, Gold sackt ab

Die europäischen Leitindizes zeigen zum Wochenauftakt Stabilisierungstendenzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX knapp eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels rund 0,3 Prozent höher bei 24.760 Punkten. Am Freitag war der Index zwischenzeitlich bis auf 24.547 Punkte abgerutscht, rettete sich jedoch über seiner wichtigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 24.603 Zählern), die als solide Unterstützung fungiert. Volkswagen steigt offenbar aus der Bosch-Allianz zu autonomem Fahren aus .

Nach einer von Verlusten geprägten Vorwoche starten die europäischen Aktienmärkte stabil bis leicht erholt in die neue Handelswoche. Das dominierende Thema an den globalen Märkten ist der fragile Zustand im Nahen Osten, wo nach heftigen militärischen Konfrontationen am Wochenende vorerst eine Atempause eingelegt wurde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Euro Stoxx 50 wird am Morgen stabilisiert um die 6.220 Punkte erwartet, nachdem die Technologiewerte in der vergangenen Woche europaweit unter Druck geraten waren. Die USA und der Iran haben sich am Sonntag überraschend darauf geeinigt, ihre gegenseitigen Angriffe im Konflikt um die Straße von Hormus vorerst einzustellen, um Raum für diplomatische Verhandlungen zu schaffen.

Vorausgegangen war ein dramatisches Wochenende, an dem unter anderem ein Supertanker mit katarischem Rohöl nahe der Meerenge attackiert wurde. Die USA reagierten mit Vergeltungsschlägen auf iranische Drohnen- und Raketenlager.

Trotz scharfer Rhetorik aus Washington ("den Job militärisch zu Ende bringen") gilt seit Sonntag eine temporäre Waffenruhe, sodass der kommerzielle Schiffsverkehr vorerst wieder fließen kann. Am Dienstag sind Folgetreffen in Doha angesetzt. Die Märkte bleiben jedoch skeptisch, wie haltbar diese Vereinbarung ist.

Vorgaben aus Asien

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum präsentierten sich im späten Handel uneinheitlich. Der Japans Nikkei 225 fällt 0,3 Prozent, während der südkoreanische Kospi um 0,5 Prozent anzieht. Belastet wurde die Stimmung in Tokio auch durch neue chinesische Exportbeschränkungen für Verteidigungsforschungsinstitute und Dual-Use-Güter gegenüber Japan. Hongkonger Aktien erholten sich von ihrer jüngsten Verlustserie; der Hang Seng Index kletterte um 2,0 Prozent. Der chinesische CSI 300 legte um 0,5 Prozent zu.

In Tokio sprangen die Aktien von Nintendo um 5,9 Prozent nach oben, nachdem das Management einen Aktiensplit zur Erhöhung der Liquidität prüft. In Hongkong schnellten Baidu um 7 Prozent in die Höhe, angetrieben von Berichten über einen geplanten 50-Milliarden-Dollar-Börsengang (IPO) der KI-Chipscharte Kunlunxin.

US-Indikationen und Wall-Street-Rückblick

Die US-Futures deuten auf einen freundlichen Handelsstart hin. Die Kontrakte auf den S&P 500 steigen um 0,7 Prozent, der Nasdaq 100 gewinnt 1,0 Prozent und der Dow Jones zieht um 0,4 Prozent an. Diese Woche stehen nur wenige Quartalszahlen in den USA an, unter anderem aber von dem Adidas-Konkurrenten Nike.

In der Vorwoche hatte der S&P 500 zwei Prozent eingebüßt und der technologielastige Nasdaq sogar 4,6 Prozent. Schwergewichte wie Nvidia und Alphabet büßten jeweils über 8 Prozent ein, SpaceX brach sogar um 17 Prozent ein. Marktbeobachter sprechen von einer "KI-Müdigkeit", da Investoren zunehmend hinterfragen, wann sich die massiven Infrastrukturinvestitionen der Hyperscaler auszahlen. Der traditionellere Dow Jones konnte sich dank starker Pharmawerte (Merck +13 Prozent, J&J +11,5 Prozent) mit +0,6 Prozent gegen den Trend stemmen.

Rohstoffe, Devisen und Krypto

Rohöl: Trotz der vermeldeten Waffenruhe herrscht nach wie vor Verunsicherung am Rohstoffmarkt. Internationales Brent-Öl tendierte seitwärts bei 71,97 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 69,57 US-Dollar und blieb damit unter der psychologisch wichtigen 70-Dollar-Marke.

Edelmetalle: Höhere Ölpreise schürten erneut Inflationssorgen, was die zinslosen Edelmetalle belastete. Gold notiert im frühen Spot-Handel rund 0,7 Prozent tiefer bei ca. 4.061 US-Dollar je Unze; Silber verlor 0,8 Prozent auf 58,91 US-Dollar.

Devisen: Der Euro zeigt sich zum US-Dollar stabil und bewegt sich bei rund 1,1399 US-Dollar. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback mit sechs Hauptwährungen vergleicht, notiert etwas niedriger bei 101,30 Punkten.

Bitcoin: Die Kryptowährung erholt sich etwas vom Verkaufsdruck der vergangenen Tage (u.a. durch hohe ETF-Abflüsse im vergangenen Monat) und steigt um 1,2 Prozent auf 60.093 US-Dollar. Ether verteuert sich um 1,3 Prozent.

Ausblick auf die anstehende Woche (Wichtige Termine)

Da die Handelswoche in den USA aufgrund des Feiertags zum 4. Juli verkürzt ist, verschieben sich wichtige Wirtschaftsdaten nach vorne. Am Freitag findet kein Handel statt:

Donnerstag (vorgezogen): Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juni wird wegen des Feiertags bereits am Donnerstag veröffentlicht und gilt als der wichtigste Impulsgeber für die US-Zinspolitik.

Im Wochenverlauf: Zudem stehen die finalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Europa und die USA sowie aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone im Fokus der Marktteilnehmer.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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