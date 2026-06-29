Kehua, ESN und TÜV Rheinland veröffentlichen gemeinsam auf der Intersolar Europe 2026 ein Whitepaper zu netzbildenden Energiespeichersystemen

MÜNCHEN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der rasante Ausbau der KI-gesteuerten Rechenzentrumsinfrastruktur verändert den weltweiten Strombedarf und verschärft damit die Herausforderungen für die Netzstabilität, die bereits durch die zunehmende Einbindung erneuerbarer Energien entstehen. Vor diesem Hintergrund stellten Kehua Digital Energy, Energy-Storage.news und der TÜV Rheinland auf der Intersolar Europe 2026 das Whitepaper: „Enhancing System Stability through Grid-Forming Energy Storage Technologies" (Verbesserung der Systemstabilität durch netzstabilisierende Energiespeichertechnologien) vor.

Der wachsende Bedarf an Netzstabilisierung in Europa

Die europäischen Stromnetze stehen zunehmend vor Herausforderungen durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien, abnehmende Trägheit und schwächere Netzbedingungen. Das Whitepaper hebt drei entscheidende Probleme hervor: abnehmende Systemträgheit, ein wachsendes geografisches Ungleichgewicht zwischen Erzeugungs- und Lastzentren mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien sowie kritisch niedrige Kurzschlussverhältnisse (SCR) in netzschwachen Gebieten.

Netzstabilisierende Energiespeicher entwickeln sich zu einer Schlüsseltechnologie für die Stabilisierung moderner Stromnetze bei hohem Anteil erneuerbarer Energien und stark veränderlichen Lastbedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen netzfolgenden Systemen bieten sie eine intrinsische Spannungs- und Frequenzunterstützung und stärken so die Widerstandsfähigkeit des Systems sowohl in Übertragungs- als auch in Verteilungsnetzen.

Netzstabilisierende Energiespeicher für Anwendungen in allen Szenarien

Die netzstabilisierende Lösung von Kehua ist darauf ausgelegt, alle Szenarien über das gesamte Anwendungsspektrum hinweg abzudecken:

Erneuerbare Energien + Speicherung : Stabilisierung von Schwankungen und Verbesserung der Netzunterstützung

: Stabilisierung von Schwankungen und Verbesserung der Netzunterstützung Standalone-Speicher : Ermöglichung von Frequenz- und Spannungsregelung in schwachen oder Inselnetzen

: Ermöglichung von Frequenz- und Spannungsregelung in schwachen oder Inselnetzen Mikronetz : Unterstützung des Übergangs zwischen Insel- und Netzbetrieb sowie Black-Start-Fähigkeit

: Unterstützung des Übergangs zwischen Insel- und Netzbetrieb sowie Black-Start-Fähigkeit AIDC-Szenario: Bereitstellung ultraschneller Reaktionszeiten und Durchhalte-Schutz für den KI-gesteuerten Betrieb von Rechenzentren bei Netzstörungen

Expertenmeinungen: Unabhängige Validierung und Brancheneinblicke