BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem letzten Analystenbriefing vor den Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie sprach am Freitag von positiven Erkenntnissen aus der Telefonkonferenz. Der französische Elektrokonzern habe bestätigt, dass sich die im ersten Quartal eingeleiteten Preismaßnahmen nun in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen, während die Kosten in den vergangenen Monaten stabil geblieben seien. Die Nachfrage entwickele sich offenbar weiter robust./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 279,4EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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