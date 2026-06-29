🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonumental Energy AktievorwärtsNachrichten zu Monumental Energy

    Nebenwerte

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    EU-Energiepolitik im Fadenkreuz! Shell, CanCambria, Monumental Energy, Nel ASA im Fokus

    Die europäische Energieversorgung steht im Sommer 2026 infolge der militärischen Eskalation am Persischen Golf vor einer ihrer schwersten Zerreißproben. Der offene Krieg unter Beteiligung des Iran hat die globale Energie-Infrastruktur seit Frühjahr tiefgreifend erschüttert. Im Zentrum der Krise steht die weitgehende Blockade der Straße von Hormus, durch die bis zum Konfliktausbruch rund 20 Prozent des weltweiten Flüssigerdgases (LNG) transportiert wurden. Zusätzlich trafen gezielte iranische Angriffe die strategisch kritische LNG-Anlage im katarischen Ras Laffan, was zu einem plötzlichen Einbruch von Katars Exportkapazitäten um 17 Prozent führte. Da die notwendigen Reparaturarbeiten voraussichtlich drei bis fünf Jahre andauern werden, fällt dieser Schlüsselstaat als verlässlicher Partner für die Europäische Union langfristig zurück. Diese physische Verknappung löste an den Handelsplätzen einen massiven Preisschock aus, der die europäischen Importkosten für fossile Brennstoffe zeitweise um 47 Milliarden EUR in die Höhe trieb. Um den dramatischen Wegfall der Golf-Importe zu kompensieren, musste die Europäische Union ihre Versorgungsarchitektur in kürzester Zeit radikal umbauen. Anleger sollten einen geschärften Blick auf die aktuelle Situation haben, auch wenn der Ölpreis Sorte Brent in einer Crashbewegung wieder 40 % von seinem Krisenhochs bei 120 USD abgegeben hat. Wie steht es um die Gasspeicher und welche Ideen hat Brüssel, um die EU-Energieversorgung zu stabilisieren.

    Bestandsaufnahme EU-Energiepolitik – Wurde in den letzten Krisen etwas dazugelernt?

    Um den dramatischen Einbruch der Golf-Importe zu kompensieren, musste die Europäische Union ihre Versorgungsarchitektur in kürzester Zeit radikal umbauen. Die wichtigste Säule bilden nun die USA, die mittlerweile rund 60 % aller europäischen LNG-Importe abdecken und als energetischer Anker fungieren. Auf der Pipeline-Seite liefert Norwegen unter maximaler technischer Auslastung und stellt über 54 % des europäischen Pipeline-Gases bereit. Ergänzend haben sich die Importe aus Algerien deutlich erhöht, um die entstandenen Lücken im kontinentalen Netz zu schließen. Trotz aller politischen Bemühungen im Rahmen des „REPowerEU“-Programms bleibt die EU jedoch in einer moralischen und logistischen Zwickmühle, da sie weiterhin rund 17 % ihres LNGs sowie knapp 10 % des Pipeline-Gases auf Umwegen wie Ungarn und der Türkei aus Russland bezieht. Diese verbleibende Abhängigkeit von Moskau verdeutlicht, wie eng der Spielraum der europäischen Einkäufer auf dem globalen Markt geworden ist.

    Seite 1 von 7 




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    nebenwerte ONLINE
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    nebenwerte ONLINE ist ein deutschsprachiger Börsenblog für Nebenwerte weltweit. Dank fundierter Recherche und globalem Expertennetzwerk berichtet nebenwerte ONLINE regelmäßig exklusiv über spannende Wachstum-Stories aus dem Bereich der Small- und Midcap Aktien und bietet börseninteressierten Lesern somit mit eine effiziente Informationsplattform für Investment- und Tradingchancen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von nebenwerte ONLINE
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nebenwerte EU-Energiepolitik im Fadenkreuz! Shell, CanCambria, Monumental Energy, Nel ASA im Fokus Die europäische Energieversorgung steht im Sommer 2026 infolge der militärischen Eskalation am Persischen Golf vor einer ihrer schwersten Zerreißproben. Der offene Krieg unter Beteiligung des Iran hat die globale Energie-Infrastruktur seit Frühjahr tiefgreifend erschüttert. Im Zentrum der Krise steht die […]
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     