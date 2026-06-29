EU-Energiepolitik im Fadenkreuz! Shell, CanCambria, Monumental Energy, Nel ASA im Fokus

Die europäische Energieversorgung steht im Sommer 2026 infolge der militärischen Eskalation am Persischen Golf vor einer ihrer schwersten Zerreißproben. Der offene Krieg unter Beteiligung des Iran hat die globale Energie-Infrastruktur seit Frühjahr tiefgreifend erschüttert. Im Zentrum der Krise steht die weitgehende Blockade der Straße von Hormus, durch die bis zum Konfliktausbruch rund 20 Prozent des weltweiten Flüssigerdgases (LNG) transportiert wurden. Zusätzlich trafen gezielte iranische Angriffe die strategisch kritische LNG-Anlage im katarischen Ras Laffan, was zu einem plötzlichen Einbruch von Katars Exportkapazitäten um 17 Prozent führte. Da die notwendigen Reparaturarbeiten voraussichtlich drei bis fünf Jahre andauern werden, fällt dieser Schlüsselstaat als verlässlicher Partner für die Europäische Union langfristig zurück. Diese physische Verknappung löste an den Handelsplätzen einen massiven Preisschock aus, der die europäischen Importkosten für fossile Brennstoffe zeitweise um 47 Milliarden EUR in die Höhe trieb. Um den dramatischen Wegfall der Golf-Importe zu kompensieren, musste die Europäische Union ihre Versorgungsarchitektur in kürzester Zeit radikal umbauen. Anleger sollten einen geschärften Blick auf die aktuelle Situation haben, auch wenn der Ölpreis Sorte Brent in einer Crashbewegung wieder 40 % von seinem Krisenhochs bei 120 USD abgegeben hat. Wie steht es um die Gasspeicher und welche Ideen hat Brüssel, um die EU-Energieversorgung zu stabilisieren.

Bestandsaufnahme EU-Energiepolitik – Wurde in den letzten Krisen etwas dazugelernt?

Um den dramatischen Einbruch der Golf-Importe zu kompensieren, musste die Europäische Union ihre Versorgungsarchitektur in kürzester Zeit radikal umbauen. Die wichtigste Säule bilden nun die USA, die mittlerweile rund 60 % aller europäischen LNG-Importe abdecken und als energetischer Anker fungieren. Auf der Pipeline-Seite liefert Norwegen unter maximaler technischer Auslastung und stellt über 54 % des europäischen Pipeline-Gases bereit. Ergänzend haben sich die Importe aus Algerien deutlich erhöht, um die entstandenen Lücken im kontinentalen Netz zu schließen. Trotz aller politischen Bemühungen im Rahmen des „REPowerEU“-Programms bleibt die EU jedoch in einer moralischen und logistischen Zwickmühle, da sie weiterhin rund 17 % ihres LNGs sowie knapp 10 % des Pipeline-Gases auf Umwegen wie Ungarn und der Türkei aus Russland bezieht. Diese verbleibende Abhängigkeit von Moskau verdeutlicht, wie eng der Spielraum der europäischen Einkäufer auf dem globalen Markt geworden ist.