Wie befürchtet stellte die fallende 50-Tagelinie (4.468 USD) in den vergangenen Monaten eine unüberwindbare Hürde für den Goldpreis dar. Seit dem letzten Abprallen an dieser Durchschnittslinie am 12. Mai bei 4.773 USD hat sich der Abwärtstrend deutlich beschleunigt. Insbesondere das Unterschreiten der runden Marke von 4.400 USD führte in der ersten Juniwoche zu einem scharfen Ausverkauf bis auf 4.023 USD.

Die anschließende Erholung verlief zwar zügig und erreichte innerhalb weniger Tage 4.382 USD, doch der Fed-Zinsentscheid sowie die darauffolgende Pressekonferenz unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Warsh sorgten erneut für starken Abgabedruck. Innerhalb von nur sieben Tagen stürtzte der Goldpreis bis auf 3.959 USD in die Tiefe. Die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD konnte dem Verkaufsdruck dabei nicht mehr standhalten und Gold fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang November 2025.

4.000 USD als Schlüsselmarke

Auch wenn sich die Kursabgaben auf der Unterseite zuletzt deutlich beschleunigen, kommen die Bären auf der Unterseite insgesamt bislang nur langsam voran. Das Tief vom 23.März wurde in dieser Woche nun um 140 USD unterboten. Dafür benötigen die Bären rund drei Monate! Gleichzeitig bleibt die übergeordnete Korrektur seit Ende Januar aber ohne Frage intakt. Nun steht die breite Unterstützungszone rund um die Marke von 4.000 USD im Fokus.

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Gold – Bodenbildung vor der Sommer-Rally

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