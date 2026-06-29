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    AKTIE IM FOKUS

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    Nagarro bei Tradegate knapp unter Gebot von Persistent

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagarro Aktien vorbörslich fast verdoppelt auf 79,30
    • Persistent Angebot 81 Euro je Aktie insgesamt über 1 Mrd
    • Persistent sichert rund 20 Prozent und strebt 50 Prozent an
    AKTIE IM FOKUS - Nagarro bei Tradegate knapp unter Gebot von Persistent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Übernahmeangebot haben sich die Aktien von Nagarro am Montag vorbörslich fast verdoppelt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des IT-Dienstleisters bis auf 79,30 Euro, blieben damit aber leicht unter der Persistent-Offerte aus Indien in Höhe von 81 Euro je Aktie.

    Der Konkurrent Persistent ist damit bereit, etwas mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Persistent selbst geriet im indischen Handel unter Druck und kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 6,4 Milliarden Euro.

    Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent der Anteile hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft./ag/stk/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +84,65 % und einem Kurs von 78,55 auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -10,33 %/+18,26 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Übernahmeangebot von Persistent über 81 € pro Aktie mit geplantem Delisting, die Zustimmung von Vorstand und Großaktionär, die noch ausstehende BaFin-Freigabe, die morgige Hauptversammlung und mögliche Dividendenentscheidung, die hohe Shortquote (~5,4%) mit Short‑Squeeze-Spekulationen, Bewertungen im Vergleich zu indischen Peer und Kursziele wie ~90 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.

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    dpa-AFX
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