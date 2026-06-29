Nagarro bei Tradegate knapp unter Gebot von Persistent

Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent der Anteile hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft./ag/stk/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +84,65 % und einem Kurs von 78,55 auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -10,33 %/+18,26 % bedeutet.