AKTIE IM FOKUS
Nagarro bei Tradegate knapp unter Gebot von Persistent
- Nagarro Aktien vorbörslich fast verdoppelt auf 79,30
- Persistent Angebot 81 Euro je Aktie insgesamt über 1 Mrd
- Persistent sichert rund 20 Prozent und strebt 50 Prozent an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Übernahmeangebot haben sich die Aktien von Nagarro am Montag vorbörslich fast verdoppelt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des IT-Dienstleisters bis auf 79,30 Euro, blieben damit aber leicht unter der Persistent-Offerte aus Indien in Höhe von 81 Euro je Aktie.
Der Konkurrent Persistent ist damit bereit, etwas mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Persistent selbst geriet im indischen Handel unter Druck und kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 6,4 Milliarden Euro.
Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent der Anteile hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft./ag/stk/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +84,65 % und einem Kurs von 78,55 auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -10,33 %/+18,26 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200
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NAGARRO ist das beste Beispiel wie ineffizent der Markt ist und das Shortseller auch nur spekulieren bzw. die Markttechnik nutzen !
Übler Insiderhandel am Freitag. Typisch für die deutsche Börsenkultur.
Ja, Persistent Systems ist in Indien börsennotiert, Marktkapitalisierung um die 8 Mrd. USD. Inhaltlich /operativ sicherlich sehr spannend der Zusammenschluss.