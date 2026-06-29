BERENBERG stuft Zalando auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Anne Critchlow hielt am Samstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht an ihrer Kaufempfehlung für den Modehändler fest. 2026 bleibe ein Übergangsjahr mit der Optimierung des Logistik-Netzwerks und der Restrukturierung von About You. Sie rechnet aber weiterhin mit strukturellem Wachstum./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 14:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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