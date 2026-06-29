Nordex erhält weiteren Auftrag über 325 Megawatt aus den USA

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 44,66 auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -7,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,53 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -20,92 %/+33,30 % bedeutet.