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    Energiespeicher treiben Nachfrage

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    Lithiummarkt gewinnt wieder an Dynamik

    Rio Tinto sieht in Lithium den Wachstumstreiber im Portfolio noch vor Kupfer, Batteriehersteller reagieren auf die starke Nachfrage nach Energiespeichern und in Kanada schreitet die Entwicklung des größten Lithium-Hartgesteinsprojekts der westlichen Hemisphäre voran.

     

    Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) reichte Anfang Juni den technischen Bericht zur Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Lithiumprojekt Cisco in Quebec ein. Die aktuelle abgeleitete MRE für die Lagerstätte weist 295 Mio. t mit einem Li₂O-Gehalt von 1,36 % aus. Damit ist die Cisco-Lagerstätte laut Unternehmen die größte Hartgestein-Lithiumlagerstätte der westlichen Hemisphäre und derzeit die viertgrößte weltweit.

     

    Q2 Metals: Erste MRE für Cisco ist erst der Anfang

     

    Doch die erste MRE – zuvor hatte das Unternehmen lediglich ein Ressourcenziel definiert – dürfte den vollen Umfang des Vorkommens noch nicht vollständig widerspiegeln. Die Lagerstätte ist in Streichrichtung weiterhin offen, und im gesamten 41.253 Hektar großen Projektgebiet wurden mehrere weitere vorrangige Zielgebiete identifiziert.

     

    Die Lithiumproduktion dort kann zukünftig einen signifikanten Beitrag zu nordamerikanischen Lieferketten im Batteriesektor liefern. Hartgesteinsprojekte sollten in den kommenden Jahren deutlich wettbewerbsfähiger gegenüber Sole-Projekten werden. Verantwortlich dafür ist ein Durchbruch von Forschern am MIT, die ein neues Verfahren zur Gewinnung des Lithiums aus dem Gestein entwickelten, das die Kosten deutlich reduziert.

     

    Der Lithiummarkt gewinnt damit unübersehbar wieder an Dynamik. Rio Tinto Vorstandsmitglied Jérome Pécresse teilte jüngst die Einschätzung, das Lithiumgeschäft des Unternehmens werde schneller wachsen als die Kupfer-, Eisenerz- und andere Geschäftsbereiche.

     

    Der Bergbauriese hatte sich im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Arcadium Lithium offensiv im Geschäft mit dem Batteriemetall positioniert. Mit dem Deal sicherte sich Rio Tinto Zugang zu Minen, Verarbeitungsanlagen und Lagerstätten auf vier Kontinenten sowie zu einem Kundenstamm, zu dem auch Tesla gehört.

     

    Rio Tinto will Lithium-Produktion drastisch erhöhen

     

    Das Unternehmen plant, in diesem Jahr mindestens 61.000 Tonnen Lithium zu produzieren und bis 2028 die Produktionskapazität auf 200.000 Tonnen zu erhöhen. Pécresse betonte, dass Rio nur kostengünstige Anlagen in Betrieb nehmen wolle, um Kunden zu beliefern, die langfristige Verträge wünschen.

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