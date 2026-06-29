BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov berichte am Freitag von einem Investorentrip zum Firmencampus in Maranello. Das Fazit falle positiv aus, da sich der Hersteller luxuriöser Sportwagen so robust präsentiere wie nie zuvor während seiner 2025 begonnenen Bewertung der Aktie. Erfreulich für das kurzfristige Bild sei außerdem ein Analystenbriefing mit Blick auf das zweite Quartal gewesen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 325,0EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 381

Kursziel alt: 381

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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