Stärkstes Wachstum seit 50 Jahren? Südkoreas Exporte vor historischem Sprung

Südkoreas Exporte dürften im Juni das stärkste jährliche Wachstum seit fast fünf Jahrzehnten verzeichnet haben, da die Halbleiterlieferungen im Zuge eines Booms globaler KI-Investitionen neue Rekorde brachen, wie eine Reuters-Umfrage am Montag ergab. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens, die als Indikator für den Welthandel gilt, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent, wie die mittlere Schätzung von 13 von Reuters befragten Ökonomen ergab.

Das wäre ein noch höherer Wert als die 53,4 Prozent im Mai und das stärkste Wachstum seit Oktober 1978. Die Exporte sind seit Juni 2025 gestiegen, wobei sich das Wachstumstempo ab Dezember auf zweistellige Werte beschleunigt hat. Der Exportboom wurde von den Chipherstellern Samsung Electronics und SK Hynix durch stark steigende Chippreise begünstigt, die durch einen globalen Boom bei KI-Investitionen ausgelöst wurden. An Ki-tae, Ökonom bei NH Investment & Securities, sagte dazu: "Angesichts steigender Chippreise und zunehmender Token-Nutzung in den wichtigsten Sprachmodellen der Welt dürfte der starke Aufwärtstrend bei den Exporten von Speicherchips anhalten."