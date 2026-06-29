Reuters-Umfrage
Stärkstes Wachstum seit 50 Jahren? Südkoreas Exporte vor historischem Sprung
Südkoreas Exporte könnten im Juni um 61 Prozent steigen. Der KI-Boom treibt Samsung und SK Hynix – Daten folgen am 1. Juli.
- Südkoreas Exporte im Juni voraussichtlich 61 Prozent
- Halbleiterlieferungen stiegen um 188,4 Prozent
- Neues Halbleiterzentrum zieht Milliardeninvestitionen
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Südkoreas Exporte dürften im Juni das stärkste jährliche Wachstum seit fast fünf Jahrzehnten verzeichnet haben, da die Halbleiterlieferungen im Zuge eines Booms globaler KI-Investitionen neue Rekorde brachen, wie eine Reuters-Umfrage am Montag ergab. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens, die als Indikator für den Welthandel gilt, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent, wie die mittlere Schätzung von 13 von Reuters befragten Ökonomen ergab.
Das wäre ein noch höherer Wert als die 53,4 Prozent im Mai und das stärkste Wachstum seit Oktober 1978. Die Exporte sind seit Juni 2025 gestiegen, wobei sich das Wachstumstempo ab Dezember auf zweistellige Werte beschleunigt hat. Der Exportboom wurde von den Chipherstellern Samsung Electronics und SK Hynix durch stark steigende Chippreise begünstigt, die durch einen globalen Boom bei KI-Investitionen ausgelöst wurden. An Ki-tae, Ökonom bei NH Investment & Securities, sagte dazu: "Angesichts steigender Chippreise und zunehmender Token-Nutzung in den wichtigsten Sprachmodellen der Welt dürfte der starke Aufwärtstrend bei den Exporten von Speicherchips anhalten."
In den ersten 20 Junitagen stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 60,4 Prozent, wobei die Halbleiterlieferungen um 188,4 Prozent zunahmen und den Anteil der Chips an den Gesamtexporten auf 41,2 Prozent erhöhten, wie aus Daten des koreanischen Zolldienstes hervorgeht. Park Sang-hyun, Ökonom bei iM Securities, sagte dazu: "Angesichts des anhaltenden Booms bei den Chipexporten dürfte eine globale Erholung, die durch sinkende Ölpreise bedingt ist, auch die Exporte von Nicht-Chip-Produkten unterstützen."
Südkorea will drei "Megaprojekte" vorstellen, die seine nächste Wachstumsphase ankurbeln sollen. Dazu gehört ein neues Halbleiterzentrum im Südwesten, das laut lokalen Medienberichten Investitionen von Samsung und SK in Höhe von mehreren hundert Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre hinweg anziehen könnte. Die Umfrage prognostizierte einen Anstieg der Importe um 26,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr – den stärksten Zuwachs seit August 2022 –, nach einem Plus von 20,7 Prozent im Vormonat. Der monatliche Handelsüberschuss wurde auf durchschnittlich 32,58 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einen neuen Rekord bedeuten würde. Bei der Inflation wird mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Dies wäre der stärkste Anstieg seit Dezember 2023. Dies ist noch keine amtliche Juni-Zahl, sondern eine Reuters-Umfrage. Südkorea wird seine Handelszahlen für Juni am Mittwoch, den 1. Juli, um 9 Uhr (00:00 GMT) veröffentlichen.