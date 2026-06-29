DEWB: Der Hebel liegt im Portfolio

Genau das war im vergangenen Jahr der Fall. Der Verkauf von LAIC brachte zwar 2 Mio. Euro in die Kasse, änderte aber am Gesamtbild wenig. Der daraus erzielte Gewinnbeitrag von 0,3 Mio. Euro blieb zu klein, um die Verwaltungskosten der Beteiligungsgesellschaft vollständig zu kompensieren. Operativ stand deshalb ein Fehlbetrag von 0,6 Mio. Euro zu Buche. Durch eine Wertkorrektur auf aifinyo weitete sich der Jahresverlust sogar auf 5,6 Mio. Euro aus.

Bei DEWB entscheidet sich die Investmentstory derzeit weniger in der Gewinn- und Verlustrechnung als im Beteiligungsportfolio. Denn wenn Exits ausbleiben oder nur kleinere Transaktionen gelingen, schlagen die Fixkosten und etwaige Bewertungseffekte unmittelbar durch, ohne dass die Fortschritte bei den Portfoliounternehmen sichtbar würden.

Für Anleger ist damit die entscheidende Frage, ob das Portfolio in den kommenden Quartalen wieder sichtbare Werttreiber hervorbringt. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Beteiligungen, die vom Wachstum verwalteter Vermögen profitieren. LAIQON will 2026 den Schritt in die operative Profitabilität schaffen und könnte damit zeigen, dass die Skalierung des Geschäftsmodells greift.

Noch weiter ist Stableton. Die Plattform arbeitet bereits profitabel und hat die betreuten Assets zuletzt kräftig erhöht. Nach mehr als 750 Mio. US-Dollar Ende des ersten Quartals wurden im zweiten Quartal bereits über 850 Mio. US-Dollar erreicht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche Volumina nicht nur Umsatzwachstum bringen, sondern auch überproportional auf das Ergebnis durchschlagen.

Für DEWB wäre ein Bewertungsnachweis bei Stableton besonders wichtig. Das Management stuft die Beteiligung als eine der aussichtsreichsten Positionen im Portfolio ein. Sichtbar werden könnte dieses Potenzial etwa durch eine Kapitalrunde mit höherer Bewertung oder durch einen späteren Verkauf. Bis dahin bleibt die Aktie stark davon abhängig, ob die Fortschritte der Portfoliounternehmen in harte Bewertungsimpulse übersetzt werden.

(aktien-globlal.de, erstellt 29.06.26, 8:23 Uhr, veröffentlicht 29.06.26, 8:29 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,68EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.