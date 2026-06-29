GOLDMAN SACHS stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Creuset hob am Montag seine Schätzungen für das Express-Geschäft der Bonner weiter an. Für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr bleibt er mit seinen Prognosen für den Logistikkonzern über dem Konsens./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 52,48EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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