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    Südkoreas KI-Mega-Projekte

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    Samsung und SK Hynix vor weiteren Milliardeninvestitionen in die KI-Zukunft

    Samsung und SK Hynix wollen weitere Milliarden in KI und Halbleiter investieren – doch die Börse straft die Investitionspläne zunächst mit Kursverlusten ab.

    Für Sie zusammengefasst
    Südkoreas KI-Mega-Projekte - Samsung und SK Hynix vor weiteren Milliardeninvestitionen in die KI-Zukunft
    Foto: Dall-E

    Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen belastete zum Wochenstart die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix. Medien zufolge könnten Samsung und SK Hynix in den kommenden zehn Jahren gemeinsam bis zu 2.000 Billionen Won (1,3 Billionen US-Dollar) in den Ausbau ihrer Halbleiter- und KI-Geschäfte investieren.

    Die Aktie von Samsung Electronics verlor 3,28 Prozent, während die Papiere von SK Hynix um 1,23 Prozent nachgaben. Marktteilnehmer sehen die bevorstehenden Investitionen zwar als strategisch notwendig an, befürchten jedoch kurzfristige Belastungen für Gewinne und Cashflow.

    Südkoreas Präsident Lee Jae Myung stellt KI- und Halbleiterstrategie vor

    Die offiziellen Details sollen am Montag im Rahmen einer Regierungsveranstaltung bekanntgegeben werden, die von Südkoreas Präsident Lee Jae Myung geleitet wird. Der Präsident will dabei eine umfassende nationale Industriestrategie vorstellen, die auf die Bereiche Halbleiter, Künstliche Intelligenz und Robotik ausgerichtet ist. Nach Medienberichten sollen die drei angekündigten Mega-Projekte in den kommenden Jahren Investitionen von mehr als 1.000 Billionen Won (651 Milliarden US-Dollar) anstoßen.

    Samsung plant Investitionen von 1.000 Billionen Won

    Samsung soll dabei ein eigenes Investitionsprogramm im Umfang von 1.000 Billionen Won über einen Zeitraum von zehn Jahren vorstellen. Nach Informationen der Wirtschaftszeitung Maeil Business Newspaper umfasst der Plan Investitionen von rund 300 Billionen Won in neue Halbleiterfabriken im Südwesten Südkoreas sowie weitere 360 Billionen Won für den Ausbau des Halbleiterclusters in Yongin. Darüber hinaus sollen mehr als 350 Billionen Won in den Aufbau neuer KI-Rechenzentren fließen.

    Auch SK Hynix dürfte umfangreiche Investitionen ankündigen. Das Unternehmen zählt derzeit zu den größten Profiteuren des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz. Als führender Lieferant moderner High-Bandwidth-Memory-Chips für Nvidia profitiert SK Hynix von der rasant steigenden Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für KI-Anwendungen.

     

    Südkorea investiert in Infrastruktur, Energie und Fachkräfte für KI und Halbleiter

    Neben den Investitionsankündigungen der Unternehmen will die südkoreanische Regierung weitreichende Unterstützungsmaßnahmen präsentieren. Geplant sind Investitionen in die Energie- und Wasserversorgung, den Ausbau der Verkehrs- und Industrieinfrastruktur sowie Programme zur Ausbildung neuer Fachkräfte und zur Schaffung von Wohnraum für Beschäftigte. Ziel ist es, optimale Voraussetzungen für neue Halbleiterwerke und KI-Rechenzentren zu schaffen.

    An der Regierungsveranstaltung werden neben Präsident Lee zahlreiche Spitzenmanager der südkoreanischen Industrie erwartet. Dazu gehören unter anderem Samsung-Chairman Jay Y. Lee und SK-Group-Chairman Chey Tae-won sowie Vertreter von LG Electronics, HD Hyundai Robotics, Korea Electric Power und Korea Water Resources Corporation.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 183,6EUR auf TTMzero (29. Juni 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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    Südkoreas KI-Mega-Projekte Samsung und SK Hynix vor weiteren Milliardeninvestitionen in die KI-Zukunft Samsung und SK Hynix wollen weitere Milliarden in KI und Halbleiter investieren – doch die Börse straft die Investitionspläne zunächst mit Kursverlusten ab.
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