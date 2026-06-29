Devisen
Euro kaum verändert
- Euro kaum bewegt bei 1,1397 US-Dollar am Freitag
- US-Arbeitsmarktbericht vorgezogen auf Donnerstag
- Aufwärtsbewegung des Euro eher Marathon als Sprint
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach dem Wochenende kaum bewegt. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1397 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1401 Dollar festgesetzt. Im Tagesverlauf war der Euro am Freitag zwischenzeitlich klar über die Marke von 1,14 US-Dollar geklettert, bevor ihm am Abend wieder die Luft ausgegangen war.
"Die Friedensgespräche werden trotz der Attacken vom Wochenende fortgesetzt und die Marktteilnehmer können ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. In dieser Woche stünden zahlreiche Veröffentlichungen an. Besonders im Fokus steht dabei immer der US-Arbeitsmarktbericht, der bereits am Donnerstag (vorgezogen wegen des Unabhängigkeitstags am Freitag) veröffentlicht wird.
"Der Arbeitsmarkt ist in einer soliden Verfassung. Insgesamt werden die US-Zahlen die Zinserhöhungserwartungen wohl nicht verdrängen", erwartet die Helaba. Nach dem neuen Jahrestief vergangene Woche blieben die übergeordneten Abwärtsrisiken für den Euro ungeachtet der zwischenzeitlichen Stabilisierung bestehen, so die Helaba-Experten. Höhere Niveaus beim Euro seien eher ein Marathon und kein Sprint, schreiben auch die Analysten der Commerzbank in ihrem Kommentar zum Wochenstart./stk/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???