Chinesische Notenbank mit einer de facto Zinssenkung

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Notenbank hat den Banken bei ihrem neu eingeführten Instrument der Übernacht-Repo-Geschäfte offenbar etwas billiger als von Experten erwartet Geld geliehen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde der Zinssatz für die Übernachtleihe mit 1,25 Prozent festgesetzt. Experten hatten im Schnitt mit einem um 0,1 Prozentpunkte höheren Satz gerechnet.

Die Notenbank teilte lediglich mit, dass den Banken innerhalb des Übernacht-Repo-Geschäfts 300 Milliarden Yuan (rund 39 Mrd Euro) zugeteilt wurden. Angaben zum Zinssatz machten die Währungshüter nicht. Da sich durch das neue Instrument und den etwas geringer als erwartet ausgefallenen Zins die Finanzierungskosten für die Banken des Landes verbessern dürften, stufen einige Volkswirte den Schritt als eine Art faktische Zinssenkung ein.