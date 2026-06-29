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    Andera Partners schließt sich der European Life Sciences Coalition an

    Europa bündelt Kräfte für medizinische Innovation: Mit dem Beitritt zur European Life Sciences Coalition schärft Andera Partners seine Rolle als Treiber eines starken Life‑Sciences‑Standorts.

    Andera Partners schließt sich der European Life Sciences Coalition an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Andera Partners ist der European Life Sciences Coalition (ELSC) beigetreten (Pressemitteilung vom 29.06.2026).
    • Ziel der ELSC: öffentliches und privates Kapital für Life‑Sciences‑Innovationen in Europa mobilisieren und politische Maßnahmen fördern, die Investitionshemmnisse abbauen.
    • Die ELSC wurde im Februar 2026 in Brüssel (mit EU‑Kommissar Olivér Várhelyi) gegründet und vereint führende VC‑Fonds und Akteure (z. B. Forbion, HealthCap, Novo Holdings, Sofinnova); die Mitglieder verwalten gemeinsam über 25 Mrd. Euro und investierten in mehr als 1.400 Unternehmen.
    • Europa hat nur 7 % des globalen Venture‑Capital‑Markts im Bereich Life Sciences (gegenüber 63 % der USA); 66 von 67 europäischen Biotech‑Börsengängen der letzten sechs Jahre erfolgten außerhalb Europas.
    • Andera Life Sciences: rund 25 Jahre Engagement, sieben BioDiscovery‑Fonds, knapp 115 unterstützte Unternehmen insgesamt, aktuell 37 Portfoliounternehmen in Früh‑ und klinischer Phase; in den letzten zwei Jahren vier große Exits (Tubulis, ImCheck, SoniVie, Amolyt) mit einem potenziellen Gesamtwert von ca. 7,8 Mrd. USD.
    • Andera will die paneuropäische und insbesondere die deutsch‑französische Achse der ELSC stärken (Standorte Paris und München) und sich dafür einsetzen, europäische medizinische Innovationen weltweit zu fördern.



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