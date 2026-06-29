Andera Partners schließt sich der European Life Sciences Coalition an
Europa bündelt Kräfte für medizinische Innovation: Mit dem Beitritt zur European Life Sciences Coalition schärft Andera Partners seine Rolle als Treiber eines starken Life‑Sciences‑Standorts.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Andera Partners ist der European Life Sciences Coalition (ELSC) beigetreten (Pressemitteilung vom 29.06.2026).
- Ziel der ELSC: öffentliches und privates Kapital für Life‑Sciences‑Innovationen in Europa mobilisieren und politische Maßnahmen fördern, die Investitionshemmnisse abbauen.
- Die ELSC wurde im Februar 2026 in Brüssel (mit EU‑Kommissar Olivér Várhelyi) gegründet und vereint führende VC‑Fonds und Akteure (z. B. Forbion, HealthCap, Novo Holdings, Sofinnova); die Mitglieder verwalten gemeinsam über 25 Mrd. Euro und investierten in mehr als 1.400 Unternehmen.
- Europa hat nur 7 % des globalen Venture‑Capital‑Markts im Bereich Life Sciences (gegenüber 63 % der USA); 66 von 67 europäischen Biotech‑Börsengängen der letzten sechs Jahre erfolgten außerhalb Europas.
- Andera Life Sciences: rund 25 Jahre Engagement, sieben BioDiscovery‑Fonds, knapp 115 unterstützte Unternehmen insgesamt, aktuell 37 Portfoliounternehmen in Früh‑ und klinischer Phase; in den letzten zwei Jahren vier große Exits (Tubulis, ImCheck, SoniVie, Amolyt) mit einem potenziellen Gesamtwert von ca. 7,8 Mrd. USD.
- Andera will die paneuropäische und insbesondere die deutsch‑französische Achse der ELSC stärken (Standorte Paris und München) und sich dafür einsetzen, europäische medizinische Innovationen weltweit zu fördern.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.