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    Tradingchance

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    SAP-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 150 Euro erholen kann.

    Der seit dem Frühjahr 2025 im Bereich von 270 Euro begonnene drastische Kurseinbruch der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) fand am 22. Juni 2026 bei 130,62 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Als Auslöser für den massiven Wertverlust des einstigen DAX-Schwergewichtes wurden die sinkenden Erlöse aus dem Cloud-Geschäft, politische Unsicherheiten und die Zölle des für SAP wichtigen US-Marktes genannt. 

    Wegen der auf dem aktuellen Kursniveau bereits niedrigen Bewertung und des stabilen Umsatzwachstums bekräftigten die Experten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 215 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie.  Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 150 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 10.6.26 notierte.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 140 Euro 

    Der HSBC-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 140 Euro, Bewertungstag 16.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000HM48FX5, wurde beim SAP-Aktienkurs von 137,60 Euro mit 1,03 – 1,05 Euro gehandelt. 

    Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 150 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,65 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 124,23 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 124,23 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6NUU1, wurde beim Aktienkurs von 137,60 Euro mit 1,36 – 1,39 Euro taxiert.

    Steigt die SAP-Aktie auf 150 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,57 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,084 Euro 

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,084 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MG22A02, wurde beim SAP-Aktienkurs von 137,60 Euro mit 1,81 – 1,82 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 150 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,99 Euro (+64 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance SAP-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Erholung Kaufempfehlung
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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