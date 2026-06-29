🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne nach schwachem Wochenausklang - Hongkong stark erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte steigen nach US und Iran Signalen
    • Hongkongs Hang Seng erholt sich deutlich um 2 Prozent
    • Nikkei stabilisiert sich leicht nach Gewinnmitnahmen
    Aktien Asien - Gewinne nach schwachem Wochenausklang - Hongkong stark erholt
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag freundlich präsentiert. Für Beruhigung sorgten Berichte, denen zufolge die USA und der Iran nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen nun wieder auf Verhandlungen setzen. Vor allem an der seit Wochen überwiegend schwachen Börse in Hongkong ging es deutlich bergauf.

    Die USA und der Iran hätten vereinbart, die gegenseitigen Angriffe einzustellen, bevor diese Woche die Friedensgespräche über die Straße von Hormus und andere Themen zur Beendigung des Krieges wieder aufgenommen würden, berichtete das Nachrichtenportal Axios. Dies ist ein Zeichen der Deeskalation nach mehreren Tagen gegenseitiger Vergeltungsangriffe, die den brüchigen Waffenstillstand auf die Probe gestellt hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nikkei 225!
    Long
    64.538,00€
    Basispreis
    2,69
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    73.961,35€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zum Handelsende schaffte der japanische Nikkei 225 ein Plus von 0,2 Prozent auf 69.468 Punkte. Damit konnte er sich nach den jüngsten, deutlichen Gewinnmitnahmen im Nachgang des Rekordhochs vor einer Woche etwas stabilisieren. Die Aktien des Halbleiterherstellers Kioxia Holdings weiteten indes mit einem deutlichen Minus die jüngste Korrektur aus.

    Eine Stabilisierung verzeichnete derweil auch der südkoreanische Kospi mit einem Gewinn von 0,2 Prozent auf 8.425 Punkte. Hier sorgte die Nachricht der Regierung, dass ein Unternehmens-Konsortium unter Führung von Samsung und SK Group zwei Chipfabriken bauen wollen, für gute Laune.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen berappelte sich um 0,9 Prozent auf 4.912 Punkte. Hier half auch ein Bericht, wonach die heimische Notenbank den Banken bei ihrem neu eingeführten Instrument der Übernacht-Repo-Geschäfte offenbar etwas billiger als von Experten erwartet Geld geliehen hat.

    Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong unternahm am Montag einen erneuten Erholungsversuch - er legte um 2 Prozent auf 23.122 Punkte zu.

    Für den zuletzt schon moderat freundlichen australischen S&P ASX 200 ging es um weitere 0,7 Prozent auf 8.823 Punkte hoch./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kioxia Holdings Corporation Aktie

    Die Kioxia Holdings Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 4.560 auf Tradegate (29. Juni 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kioxia Holdings Corporation Aktie um -24,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kioxia Holdings Corporation bezifferte sich zuletzt auf 260,30 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Gewinne nach schwachem Wochenausklang - Hongkong stark erholt Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag freundlich präsentiert. Für Beruhigung sorgten Berichte, denen zufolge die USA und der Iran nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen nun wieder auf Verhandlungen setzen. Vor allem an der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     