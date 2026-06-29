Warum Deutschlands Nebenwerte mehr bieten als Standortfrust

Besonders deutlich wird das beim Thema künstliche Intelligenz. Der KI-Boom beschränkt sich nicht auf die bekannten Chip- und Softwarekonzerne. Er löst Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus – von der Halbleiterfertigung bis zur Energieversorgung von Rechenzentren. Davon können auch deutsche Spezialisten profitieren.

Die Debatte über den Wirtschaftsstandort Deutschland ist derzeit von Skepsis geprägt. Schwache Industrieindikatoren, hohe Kosten, verhaltene Investitionen und politische Unsicherheit belasten das Bild. Für den Aktienmarkt ist das allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Gerade im Nebenwertesegment gibt es Unternehmen, deren Entwicklung nicht allein von der deutschen Konjunktur abhängt. Sie profitieren von globalen Trends, staatlichem Investitionsbedarf, internationaler Expansion oder starken Nischenpositionen.

SUSS MicroTec ist dafür ein Beispiel aus der Halbleiterzulieferung. Das Unternehmen liefert Anlagen für anspruchsvolle Prozessschritte, die bei leistungsfähigeren Chiparchitekturen immer wichtiger werden. Während Umsatz und Marge im ersten Quartal 2026 noch schwach wirkten, zeigte der Auftragseingang bereits eine deutlich andere Richtung: Die Bestellungen stiegen um 69,5 Prozent auf 149,3 Mio. Euro, der Auftragsbestand erreichte 330,1 Mio. Euro. Das spricht dafür, dass sich der Investitionsschub der Chipindustrie zunehmend in den Büchern niederschlägt.

Eine zweite KI-Folgegeschichte spielt sich nicht in der Chipfertigung, sondern bei der Energieinfrastruktur ab. Rechenzentren benötigen große Mengen zuverlässig verfügbarer Energie. Genau hier setzt 2G Energy an. Der Hersteller dezentraler Energiesysteme hat mit einem Großauftrag aus Nordamerika für Data-Center-Anwendungen einen wichtigen Türöffner in einen wachstumsstarken Markt erhalten. Für 2026 erwartet das Unternehmen nun Umsätze am oberen Ende der Spanne von 440 bis 490 Mio. Euro, 2027 sollen 570 bis 620 Mio. Euro erreicht werden. KI wirkt hier also indirekt – nicht über Algorithmen oder Halbleiter, sondern über den steigenden Strombedarf.

Eine zweite Klammer ist der Investitionsbedarf des Staates. Die veränderte geopolitische Lage, marode Infrastruktur und höhere Anforderungen an digitale Sicherheit erzwingen Ausgaben, die nicht beliebig verschoben werden können. Davon profitieren Unternehmen, die Lösungen für Verteidigung, Schiene oder Hochsicherheits-IT liefern.

Alzchem verbindet Spezialchemie mit einer starken Verteidigungskomponente. Das Unternehmen ist unter anderem bei Nitroguanidin positioniert, einem Vorprodukt für moderne Treibladungen. Die geplante Kapazitätsverdopplung soll ab 2027 zusätzliche Umsätze im oberen zweistelligen Millionenbereich ermöglichen. Gleichzeitig zeigt die laufende Entwicklung, dass Alzchem nicht nur von Fantasie lebt: Im ersten Quartal 2026 stieg das EBITDA um 18 Prozent auf 32,3 Mio. Euro, die Marge verbesserte sich auf 21,7 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar