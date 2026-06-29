🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Südkorea steckt Hunderte Milliarden in seine Chip-Industrie

    Für Sie zusammengefasst
    • 450 Milliarden für neues Halbleiterökosystem
    • Samsung und SK Hynix bauen je zwei Fabriken
    • Verdopplung der DRAM-Kapazitäten binnen fünf Jahren
    Südkorea steckt Hunderte Milliarden in seine Chip-Industrie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea will mit Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich die Stellung des Landes als Technologiemacht langfristig sichern. Im Südwesten des Landes soll mit Hilfe von Unternehmensinvestitionen in Höhe von umgerechnet rund 450 Milliarden Euro ein neues Halbleiter-Ökosystem entstehen, wie Präsident Lee Jae Myung in Seoul ankündigte. Demnach werden die führenden Tech-Konzerne Samsung Electronics und SK Hynix jeweils zwei neue Chipfabriken errichten. Ebenso sollen Investitionen in Rechenzentren und Robotik folgen. "Wir starten ein neues Kapitel in der Geschichte Koreas", sagte Präsident Lee.

    Samsung und SK Hynix haben massiv vom KI-Boom profitiert

    Laut Angaben der Regierung strebe man zudem an, dass die Unternehmen des Landes ihre Kapazitäten für die Produktion von sogenannten DRAM-Speicherchips in den nächsten fünf Jahre verdoppeln werden. Samsung Electronics und SK Hynix sind die weltweit größten Produzenten von Speicherchips und haben im Zuge des KI-Booms von einer massiv gestiegenen Nachfrage profitiert.

    Das Projekt wird auch als Versuch Südkoreas gewertet, sich im Zuge des verschärfenden Technologiewettbewerbs zwischen den zwei Weltmächten USA und China langfristig behaupten zu können./fkr/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 4.600 auf Tradegate (29. Juni 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um -8,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..

    Samsung Electronics (Spons. GDR) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 372,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Südkorea steckt Hunderte Milliarden in seine Chip-Industrie Südkorea will mit Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich die Stellung des Landes als Technologiemacht langfristig sichern. Im Südwesten des Landes soll mit Hilfe von Unternehmensinvestitionen in Höhe von umgerechnet rund 450 Milliarden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     