HelloFresh - Aktie gewinnt kräftig - 29.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von +8,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HelloFresh Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,1345€, mit einem Plus von +8,72 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -1,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -6,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,05 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HelloFresh -38,22 % verloren.

Während HelloFresh heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,32 %.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,26 % 1 Monat -13,05 % 3 Monate -1,40 % 1 Jahr -52,28 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 699,69 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,30 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +1,29 %.

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Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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