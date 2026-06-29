Gerresheimer AG: JA 2025 am 29.06.2026, HV 01.09.2026, Prognose angepasst
Gerresheimer legt den testierten Jahresabschluss 2025 vor und stellt zugleich entscheidende Weichen: Verkauf der US-Tochter Centor und umfassende Refinanzierung.
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
- Die Gerresheimer AG veröffentlicht den testierten Jahresabschluss 2025 am 29. Juni 2026 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk, verweist aber auf die Bedeutung des Verkaufs der US-Tochter Centor Inc. und einer Refinanzierung für die künftige Finanzlage.
- Der Verkaufsprozess von Centor Inc. schreitet gut voran; die Transaktion soll bis Ende des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden.
- Gleichzeitig plant Gerresheimer noch in diesem Geschäftsjahr eine umfassende Fremdkapitalrefinanzierung; Lazard ist als Finanzberater mandatiert.
- Die Hauptversammlung ist nach aktueller Planung am 1. September 2026 vorgesehen.
- Wegen des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds, einiger kundenseitiger Projektverschiebungen und operativer Herausforderungen, u. a. bei Produktionsanläufen, passt Gerresheimer die Prognose für 2026 an: Umsatz voraussichtlich in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Mrd. EUR; Adjusted EBITDA-Marge rund 17 bis 18 %; Free Cash Flow -50 bis -100 Mio. EUR.
- Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; es ist eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren vorgesehen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 15.10.2026.
Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,71EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,33 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,50EUR das entspricht einem Minus von -4,53 % seit der Veröffentlichung.
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