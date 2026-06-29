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    Besonders beachtet!

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    Porsche Holding SE Aktie unter Verkaufsdruck - 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Porsche Holding SE Aktie bisher Verluste von -1,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche Holding SE Aktie unter Verkaufsdruck - 29.06.2026
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

    Porsche Holding SE Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Sie fällt um -1,86 % auf 27,47. Der Kursrückgang der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,86 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Porsche Holding SE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,53 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Porsche Holding SE eine negative Entwicklung von -31,40 % erlebt.

    Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,24 %
    1 Monat -16,66 %
    3 Monate -11,53 %
    1 Jahr -20,36 %
    Stand: 29.06.2026, 09:35 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Produktionsverlagerungen (Cayenne von Bratislava nach Leipzig) und deren Auswirkungen auf Werksauslastung und Aktionärssignal; einen geplanten Konzernumbau mit bis zu 100.000 Stellenabbau und Einsparpotenzial von ~8–12 Mrd.€ zur Profitabilitätsverbesserung; Debatten zu Holding‑Abschlag, Kostenstruktur/Automatisierung; Kursmarken (XETRA 27,83 €, Ziel 27,75 €, Sorge unter 27,50 €) und Dividendenwirkung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

    Zur Porsche Holding SE Diskussion

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,21 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,08 %. Renault notiert im Minus, mit -0,27 %. Volkswagen verliert -1,45 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,02 %.

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    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    -2,36 %
    -11,24 %
    -16,66 %
    -11,53 %
    -20,36 %
    -50,38 %
    -70,95 %
    -37,79 %
    -42,98 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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