Zalando Aktie überzeugt mit Kursplus - 29.06.2026

Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 25,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,75 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,45€, mit einem Plus von +3,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Zalando Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zalando eine negative Entwicklung von -1,74 % erlebt.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,12 % 1 Monat +8,39 % 3 Monate +22,76 % 1 Jahr -10,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:35 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verunsicherung durch eine offenbar fehlerhafte Meldung, wonach Anders Holch Povlsen 25 Mio. Zalando-Aktien gekauft habe, tatsächlich aber Directors'-Dealings über rund €24,5 Mio. (≈1 Mio. Aktien) gemeldet wurden. Diskussionen drehen sich um mögliche Kursreaktionen/Short-Coverings, Kaufchance nach Abschlag, Bewertung (Kursziel €39) und die BaFin‑Prüfung der 2025-Anhangangaben zur ABOUT YOU‑Transaktion, die viele als formal und nicht fundamental bewertungsrelevant sehen; Q2-Ergebnis am 4.8. erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,72 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Anne Critchlow hielt am Samstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht an ihrer Kaufempfehlung für den Modehändler fest. 2026 bleibe ein …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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