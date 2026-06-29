Infineon Technologies Aktie auf Höhenflug - 29.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 80,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,76 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,92 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,68€, mit einem Plus von +3,76 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +110,22 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -5,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +107,26 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,77 % 1 Monat -2,65 % 3 Monate +110,22 % 1 Jahr +117,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorrangig um die Kursentwicklung der Infineon-Aktie. Zentrale Themen sind die Gefahr eines Doppeltopps nach dem Rekordhoch, eine mögliche Rallyfortsetzung durch Privatanleger und die Frage, ob das Niveau fair bewertet ist. Gartner positioniert Infineon im AI-Datenzentrum-Semiconductors-Bereich als führend. Langfristziele um 110 EUR bis 2030 werden diskutiert; fundamentale Treiber werden evaluiert.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,11 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,89 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,04 %. ON Semiconductor legt um +1,32 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,35 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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