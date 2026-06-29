Samsung Electronics - Aktie verliert deutlich -4,60 % - 29.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Samsung Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,60 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +174.878,13 %, geht es heute bei der Samsung Electronics Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Samsung Electronics ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, Displays und Haushaltsgeräte. Zweck: Entwicklung und Produktion digitaler Infrastruktur und Konsumelektronik. Starke Marktstellung v.a. bei Speicherchips und Premium-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, breite Produktpalette, hohe F&E-Power.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Samsung Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +90,42 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Samsung Electronics Aktie damit um -8,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Samsung Electronics bisher ein Plus von +142,12 %.

Samsung Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,96 % 1 Monat +1,56 % 3 Monate +90,42 % 1 Jahr +384,11 %

Informationen zur Samsung Electronics Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:36 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Samsung Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Samsung Electronics

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Intel notiert im Plus, mit +1,18 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,13 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,38 % zu

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Ob die Samsung Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.