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    Besonders beachtet!

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    Samsung Electronics - Aktie verliert deutlich -4,60 % - 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Samsung Electronics Aktie bisher Verluste von -4,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Samsung Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - Samsung Electronics - Aktie verliert deutlich -4,60 % - 29.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Samsung Electronics ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, Displays und Haushaltsgeräte. Zweck: Entwicklung und Produktion digitaler Infrastruktur und Konsumelektronik. Starke Marktstellung v.a. bei Speicherchips und Premium-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, breite Produktpalette, hohe F&E-Power.

    Samsung Electronics aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Samsung Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,60 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +174.878,13 %, geht es heute bei der Samsung Electronics Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Samsung Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +90,42 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Samsung Electronics Aktie damit um -8,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Samsung Electronics bisher ein Plus von +142,12 %.

    Samsung Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,96 %
    1 Monat +1,56 %
    3 Monate +90,42 %
    1 Jahr +384,11 %
    Stand: 29.06.2026, 09:36 Uhr

    Informationen zur Samsung Electronics Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Samsung Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

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    Samsung Electronics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Samsung Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Samsung Electronics

    -4,60 %
    -8,96 %
    +1,56 %
    +90,42 %
    +384,11 %
    +365,38 %
    +362,94 %
    ISIN:KR7005930003WKN:888322
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