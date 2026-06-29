Nagarro Aktie auf Höhenflug - 29.06.2026

Die Nagarro Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +80,89 % auf 76,95€ zulegen. Das sind +34,41 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +22,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nagarro Aktie. Nach einem Plus von +22,38 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 76,95€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Nagarro investiert war, konnte einen Gewinn von +80,11 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +120,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +95,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nagarro +4,00 % gewonnen.

Nagarro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +120,63 % 1 Monat +95,78 % 3 Monate +80,11 % 1 Jahr +32,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nagarro Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:38 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nagarro vor allem um Dividende und die mögliche Übernahme durch Persistent Systems zu 81 EUR in bar. Die Diskussionen behandeln den Kursanstieg (33 EUR → 81 EUR), Short-Seller-Interesse, Bewertung relativ zum Angebotspreis, Delisting-Pläne und regulatorische Hürden (BaFin). Zusätzlich wird die strategische Bedeutung der Europa-Präsenz sowie HV- und Dividenden-Entscheidungen bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nagarro eingestellt.

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag …

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Nach einem Übernahmeangebot haben sich die Aktien von Nagarro am Montag vorbörslich fast verdoppelt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des IT-Dienstleisters bis auf 79,30 Euro, blieben damit aber leicht unter der …

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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