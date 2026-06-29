Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Redcare Pharmacy Aktie - 29.06.2026
Am 29.06.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +4,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.
Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.
Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026
Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,85 % auf 67,05€ zulegen. Das sind +3,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,05€, mit einem Plus von +4,85 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Redcare Pharmacy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +107,12 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -4,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -1,98 % erlebt.
Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,90 %
|1 Monat
|+48,59 %
|3 Monate
|+107,12 %
|1 Jahr
|-29,43 %
Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.
Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?
Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.