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    Besonders beachtet!

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    DocMorris AG (ex zur Rose) - Aktie schießt in die Höhe +6,89 % - 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie bisher um +6,89 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie.

    Besonders beachtet! - DocMorris AG (ex zur Rose) - Aktie schießt in die Höhe +6,89 % - 29.06.2026
    Foto: Zur Rose Group AG

    DocMorris AG ist ein führender Anbieter im europäischen Online-Apothekenmarkt, bekannt für den Versand von Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Mit einer starken Markenpräsenz und innovativen digitalen Gesundheitslösungen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Shop Apotheke und Medpex ab.

    DocMorris AG (ex zur Rose) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.06.2026

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,89 % auf 9,5775. Damit gewinnt die Aktie +0,6175  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,5775, mit einem Plus von +6,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +99,51 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie damit um +3,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DocMorris AG (ex zur Rose) auf +41,66 %.

    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,23 %
    1 Monat +19,31 %
    3 Monate +99,51 %
    1 Jahr +31,20 %
    Stand: 29.06.2026, 09:38 Uhr

    Informationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Es gibt 52 Mio. DocMorris AG (ex zur Rose) Aktien. Damit ist das Unternehmen 494,37 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von DocMorris AG (ex zur Rose)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. CVS Health notiert im Plus, mit +0,66 %. McKesson notiert im Plus, mit +0,30 %.

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    Ob die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +6,72 %
    +10,70 %
    +27,94 %
    +113,95 %
    +40,69 %
    -30,29 %
    -91,86 %
    -79,69 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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