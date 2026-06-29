DroneShield Aktie steigt am 29.06.2026 kräftig

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von DroneShield. Mit einer Performance von +12,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,4455€, mit einem Plus von +12,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Anstieg bei DroneShield konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -40,49 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -14,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,55 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DroneShield -26,48 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,04 % 1 Monat -32,55 % 3 Monate -40,49 % 1 Jahr +11,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um den anhaltenden Kursverfall bei DroneShield, mögliche technische Gegenbewegungen sowie Bewertungs- und Fundamentaldaten. Debattiert werden KUV/KGV mit Blick auf 2030-Umsatzziele und SaaS-Anteile, australische Kursdiskonten und eine Aktienausgabe von ca. 15.000 neuen Aktien; zudem wird eine technische Gegenreaktion spekulativ erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 922 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,40 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,71 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,33 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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