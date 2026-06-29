OHB Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.06.2026

Die OHB Aktie notiert aktuell bei 286,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +12,00 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 286,50€, mit einem Plus von +4,37 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,37 % bei OHB.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -30,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +147,56 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -30,18 % 1 Monat -42,03 % 3 Monate +8,37 % 1 Jahr +277,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen rund um 300 €, die angekündigte Kapitalerhöhung und Bezugsrechte sowie deren Bewertungswirkung, vermutete Short- und Naked-Short-Aktivität mit Zwangseindeckungen, Handel mit Bezugsrechten, Kaufabsichten bei 260–270 €, die Frage, ob 269 € ein Übertreibungstief war, und Berichte über ACCG-Interesse als fundamentales Signal.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,44 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,43 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,02 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,16 %. Lockheed Martin legt um +0,40 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,71 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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