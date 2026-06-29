The Platform Group Aktie deutlicher Kursrutsch - 29.06.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von The Platform Group Verluste von -63,04 % hinnehmen.

Die The Platform Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,73 % auf 1,0400€. Damit verliert die Aktie -0,0750 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der The Platform Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,73 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die The Platform Group Aktie damit um -20,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -63,68 %. Im Jahr 2026 gab es für The Platform Group bisher ein Minus von -80,83 %.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,08 % 1 Monat -63,68 % 3 Monate -63,04 % 1 Jahr -89,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

Stand: 29.06.2026, 09:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und potenzielle Katalysatoren der Platform Group Aktie. Fokus liegt auf einem erwarteten Update/Adhoc vor der HV und Trades um 1,12 €, falls negative News eintreten. Die Stimmung ist skeptisch gegenüber fundamentalen Aussichten; das Totalverlustrisiko wird mit 30% bis 80% angegeben. Als Treiber gelten das morgige Strategie-Update oder eine AEP-Übernahme.

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Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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