FIT GROUP: Erfolgreicher Börsengang – Kursfeuerwerk erwartet!
Mit dem Börsengang im direct market plus der Wiener Börse schlägt die FIT GROUP AG ein neues Kapitel auf – mit klarer Wachstumsstrategie im Health- und Performance-Markt.
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- Seit dem 18. Juni 2026 werden die Aktien der FIT GROUP AG im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse gehandelt (Handelsstart mit Läuten der Börsenglocke).
- Aktie: ISIN DE000A426PD9, Kürzel FTG; Angebotspreis 10,55 €/Aktie, Kurs am 29.06.2026: 13,50 €.
- Ziel der Notierung: Schaffung einer handelbaren Struktur für Aktionärinnen und Aktionäre, erhöhte Sichtbarkeit und Stärkung der Kapitalmarktfähigkeit als Baustein der Unternehmensstrategie.
- Geschäftsmodell: Entwicklung, Aufbau und Vertrieb eigener Health-, Performance- und Nutrition‑Marken (u. a. Nahrungsergänzung, Regeneration, Performance, funktionale Konsumgüter) über Einzelhandelspartner und digitale Direktkanäle.
- Handelbarkeit: Aktie grundsätzlich über Depotanbieter mit Zugang zur Wiener Börse handelbar (z. B. Flatex, Interactive Brokers, Smartbroker); weitere Brokeranbindungen geplant.
- Ausblick: Fokus auf operative Weiterentwicklung, Markenstärkung, Ausbau des Supplement‑Segments, Erschließung neuer Vertriebskanäle und transparente Kommunikation mit Aktionärinnen und Aktionären.
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