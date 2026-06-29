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    FIT GROUP: Erfolgreicher Börsengang – Kursfeuerwerk erwartet!

    Mit dem Börsengang im direct market plus der Wiener Börse schlägt die FIT GROUP AG ein neues Kapitel auf – mit klarer Wachstumsstrategie im Health- und Performance-Markt.

    FIT GROUP: Erfolgreicher Börsengang – Kursfeuerwerk erwartet!
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Seit dem 18. Juni 2026 werden die Aktien der FIT GROUP AG im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse gehandelt (Handelsstart mit Läuten der Börsenglocke).
    • Aktie: ISIN DE000A426PD9, Kürzel FTG; Angebotspreis 10,55 €/Aktie, Kurs am 29.06.2026: 13,50 €.
    • Ziel der Notierung: Schaffung einer handelbaren Struktur für Aktionärinnen und Aktionäre, erhöhte Sichtbarkeit und Stärkung der Kapitalmarktfähigkeit als Baustein der Unternehmensstrategie.
    • Geschäftsmodell: Entwicklung, Aufbau und Vertrieb eigener Health-, Performance- und Nutrition‑Marken (u. a. Nahrungsergänzung, Regeneration, Performance, funktionale Konsumgüter) über Einzelhandelspartner und digitale Direktkanäle.
    • Handelbarkeit: Aktie grundsätzlich über Depotanbieter mit Zugang zur Wiener Börse handelbar (z. B. Flatex, Interactive Brokers, Smartbroker); weitere Brokeranbindungen geplant.
    • Ausblick: Fokus auf operative Weiterentwicklung, Markenstärkung, Ausbau des Supplement‑Segments, Erschließung neuer Vertriebskanäle und transparente Kommunikation mit Aktionärinnen und Aktionären.



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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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