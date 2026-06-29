Übernahme-Coup aus Mumbai: Nagarro-Aktie schießt 80 Prozent ins Plus

Für den Kauf aller Nagarro-Aktien ist Persistent bereit, insgesamt mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Das Angebot soll über eine Brückenfinanzierung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro gestemmt werden, die auch eine mögliche Umschuldung bestehender Nagarro-Verbindlichkeiten einschließt. Für Persistent wäre es die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte und würde die bisherige Rekordakquisition aus dem Jahr 2022 um ein Vielfaches übertreffen.

Die Aktien des Münchner IT-Dienstleisters Nagarro sind am Montag um mehr als 80 Prozent gestiegen, nachdem der indische Technologiekonzern Persistent Systems ein Übernahmeangebot von 81 Euro je Aktie auf den Tisch gelegt hatte. Damit macht die Aktie auf einen Schlag ihren kompletten Kursverlust seit Jahresanfang wett und notiert aktuell bei 77 Euro.

Das Nagarro-Management signalisiert Zustimmung: Der Vorstand will den Aktionären empfehlen, das Angebot anzunehmen. Auch der Gründungsgesellschafter, der über das Vehikel Lantano Beteiligungen rund 20 Prozent der Anteile hält, hat bereits einen Verkauf seiner gesamten Beteiligung zum Angebotspreis vereinbart. Weitere Vorstandsmitglieder wollen ihre privat gehaltenen Aktien ebenfalls einbringen.

Strategisch zielt das Zusammengehen auf den Aufbau eines global aufgestellten, KI-getriebenen Technologieunternehmens mit einer starken Präsenz in Nordamerika und Europa. Persistent würde damit neue Kundensegmente wie Automobil und Industrie erschließen.

Während Nagarro-Aktionäre jubeln, reagierte der Markt in Mumbai deutlich skeptischer. Persistent-Papiere brachen am Montag zeitweise um mehr als zehn Prozent ein und notierten so tief wie zuletzt im April 2025.

Analysten mahnen zur Vorsicht: Die Bewertung erscheine angesichts von Nagarros verhaltenem Wachstumsprofil zu hoch, warnen Beobachter. Hinzu kommen Integrations- und Finanzierungsrisiken. Dass der Handlungsdruck für Persistent real ist, zeigt auch Nagarros jüngste operative Entwicklung: Im ersten Quartal 2026 schrumpfte der organische Umsatz um 1,1 Prozent. Der Jahresstart verlief schleppend und spiegelt eine anhaltende Nachfrageschwäche wider.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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